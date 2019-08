Encuentran joyas en el monte Sión que demuestran que la Biblia no se equivocaba

Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte han descubierto evidencias de la conquista de Jerusalén por parte del Imperio de Babilonia, en el año 586 a.C. El hallazgo, en el histórico Monte Sión, refiere algunos artilugios, como puntas de flecha, tiestos, lámparas o joyería de oro y plata.

El proyecto arqueológico del Monte Sión está codirigido por el profesor de historia de la misma universidad Shimon Gibson; Rafi Lewis, de la Ashkelon Academic College, y James Tabor, profesor de estudios religiosos. Este equipo multidisiciplinar hizo otro anuncio este año: evidencias históricas de la Primera Cruzada. Este segundo hito supondría uno de los momentos históricos más importantes de la historia del pueblo judío.

"The current find is one of the oldest and perhaps the most prominent in its historical significance, as the Babylonian conquest of Jerusalem is a major moment in Jewish history."https://t.co/b8CWlfF117