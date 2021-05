Hallan en Lérida un tablero de juego romano del siglo II a.C. Es la 'tabula lusoria' más antigua descubierta en una fortificación romana en Hispania. Los soldados acantonados en Puig Castellar de Biosca se divertían con el juego de los mercenarios

Mónica Arrizabalaga
Actualizado: 25/05/2021 18:11h

Si el sol no hubiera entrado rasante por las mañanas en aquella estancia del castellum de Puig Castellar de Biosca, en Lérida (Cataluña), tal vez los arqueólogos que excavaban esta fortificación romana del siglo II a.C. no se hubieran percatado de que esa pesada losa encajada en el pavimento era en realidad un tablero de juego donde los soldados debieron de matar las horas de aburrimiento, apostándose los denarios. «Aquí hay algo grabado», advirtió uno de los estudiantes del equipo a Esther Rodrigo Requena y Núria Romaní Sala y las profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona comprobaron que se hallaban ante uno de los primeros ejemplos bien datados de una 'tabula luisoria' en la Península Ibérica. Entonces no