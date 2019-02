Hallan una carta de un soldado de la I Guerra Mundial que luchó en la batalla de Vimy La anticuaria canadiense que compró por un dólar la caja de viejos papeles con la misiva busca a la familia del militar

ABC

Madrid Actualizado: 18/02/2019 15:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una anticuaria canadiense encontró por casualidad entre un montón de papeles viejos una carta escrita por un soldado que participó en la batalla de Vimy, durante la Primera Guerra Mundial.

Amanda Kehler, copropietaria de Prairie Pickers Cafe y de una tienda de antigüedades en Steinbach, Manitoba, compró por un dólar una caja de viejos papeles, sin saber qué contenía. «Fue un sábado bastante usual. Salimos a buscar algunos objetos para llenar la tienda y encontramos una especie de periódicos y certificados viejos y mensajes telegráficos antiguos», señala Kehler en CNN. «Siempre me siento atraída por ese tipo de cosas, así que acabé de comprar toda la pila».

En un primer momento no se percató de que entre los periódicos y certificados antiguos había un sobre con una dirección descolorida, pero cuando después lo abrió se dio cuenta de que era algo especial. La carta estaba fechada en mayo de 1917 y había sido enviada desde un hospital en Birkenhead (Inglaterra).

«El lunes de Pascua, el gran avance en Vimy Ridge comenzó. A las 5 en punto estábamos todos alienados en la trinchera, esperando a que la barrera se abriera para avanzar», escribió Earl Sorel, soldado canadiense del 78º batallón. En cuanto vio la referencia a la batalla de Vimy, «me dieron escalofríos», afirmó Kehler. «Es una parte tan importante de nuestra historia canadiense», destaca la anticuaria en el Toronto Star. De hecho, muchos historiadores consideran que la victoria canadiense en Vimy fue un momento decisivo para Canadá porque el país emergió de la sombra de Gran Bretaña y se ganó una reputación. Así lo señala el historiador Tim Cook antes de recordar el terrible coste de la contienda, que se saldó con más de 10.000 muertos y heridos.

La misiva estaba dirigida a una mujer en Selkirk, una pequeña ciudad al noreste de Winnipeg (Canadá). En ella, Sorel relataba a la mujer que su hermano, muerto en la batalla que había tenido lugar un mes antes (del 9 al 12 de abril de 1917), le había salvado la vida.

«El bombardeo fue como una tormenta eléctrica y estábamos corriendo a buen ritmo. Habíamos recorrido unos 1.200 metros y luego "Bang", sentí una quemadura aguda en mi espalda y el brazo izquierdo. Lo siguiente que recuerdo fue que Golden me metió en un agujero y me dijo que me quedara allí. Esa fue la última vez que vi al pobre Golden. Después me ayudó un cabo. Fue el otro día, en este hospital, cuando escuché que mataron a Gorden. Murió un héroe, junto con muchos otros ese día».

Emocionada con su hallazgo, Kehler decidió publicar una imagen de la carta y algún extracto en Facebook para tratar de encontrar a la familia del soldado. «Supe que era algo realmente especial que necesita volver a las manos de algún miembro de la familia», señala la anticuaria.