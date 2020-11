Fuerte presencia española entre los ganadores al premio más importante de patrimonio en Europa «Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos» y Tramontana Network III, ambos proyectos codesarrollados en España, entre los galardonados de los Premios del Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2020

Notable presencia española entre los nuevos galardonados de los Premios del Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2020, los más importantes de Europa en este campo, y que han galardonado a la gran exposición «Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos» (España/Polonia), el proyecto Tramontana Network III (España, Francia, Italia, Polonia, y Portugal) y la restauración de la Basílica de Santa María de Collemaggio, en L'Aquila (Italia), fuertemente afectada por el devastador terremoto del 2009.

Los galardonados del Gran Premio, elegidos por un jurado independiente de expertos y por la junta directiva de Europa Nostra, recibirán 10.000 euros cada uno, según informa el comunicado de prensa remitido.

El Premio del Público se otorgó al proyecto de educación, formación y sensibilización La Ambulancia para Monumentos (Rumania), que ha rescatado cientos de edificios patrimoniales en el país a través de una amplia red de organizaciones patrimoniales activas. Este proyecto recibió el mayor número de votos, emitidos a través de una encuesta en línea con la participación de 12.000 ciudadanos de toda Europa.

«Los ganadores de los Premios del Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2020 encarnan lo que Europa representa: creatividad, resistencia, innovación, solidaridad, talento y dedicación. Esto me enorgullece. Con su trabajo, los galardonados ilustran el inmenso potencial del patrimonio cultural para la recuperación socioeconómica de Europa tras la pandemia», ha dicho Mariya Gabriel, Comisaria Europea para la Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud en este comunicado.

Los ganadores

- Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos (España/ Polonia)

La exposición «Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos». proporciona a aquellos que no pueden visitar el Memorial de Auschwitz una visión de la historia del lugar y el destino de sus prisioneros. Gracias a esta exposición, se espera que más de 7 millones de visitantes conozcan la compleja historia del mayor campo de concentración nazi alemán - Auschwitz-Birkenau – y cómo y por qué ocurrió el Holocausto. La exposición tuvo lugar por primera vez en Madrid y actualmente está en Nueva York. Continuará su recorrido por otras ciudades del mundo con el contenido adaptado para incluir historias relacionadas con cada localidad.

- Tramontana Network III (España, Francia, Italia, Polonia, Portugal)

Tramontana Network III es una celebración del patrimonio montañés de Europa, un patrimonio intangible que es común a toda Europa en su riqueza y diversidad. Este amplio estudio trató de salvaguardar y promover este patrimonio mediante su documentación y amplia difusión a través de portales interactivos en línea, talleres y eventos y publicaciones.

- Basílica de Santa Maria de Collemaggio (L’Aquila, Italia)

La Basílica de Santa María de Collemaggio fue gravemente afectada por un trágico terremoto que azotó la región el 6 de abril del 2009. La restauración de la Basílica requirió no sólo una avanzada conservación, sino también el respeto de su lugar especial en la vida de la comunidad. En diciembre de 2017 se completó el largo proceso de recuperación, lo que permitió que la comunidad se reuniera nuevamente y celebrara en la Basílica.