El filósofo Valerio Rocco, nuevo director del Círculo de Bellas Artes (CBA) El tialiano sustuye a Juan Barja (A Coruña, 1951), que ocupó ese cargo los últimos 15 años

El filósofo y profesor Valerio Rocco Lozano (Roma, 1984) será desde noviembre el nuevo director del Círculo de Bellas Artes (CBA), un puesto que ha ocupado los últimos 15 años Juan Barja (A Coruña, 1951) y que este deja «feliz» tras haber dimitido «hace unos días» ante su junta directiva.

El italiano ha sido presentado por el presidente de la institución, Juan Miguel Hernández de León, en una rueda de prensa en la que Rocco ha adelantado que bajo su mandato el CBA dará respuesta a «los grandes dramas» como la crisis migratoria y defenderá «lo público» y el debate cultural.

También tratará de atraer a un público «más joven» y perseguirá su «internacionalización» y la diversificación de su financiación acudiendo para ello a Europa.

Barja ha subrayado que está «muy feliz» con haber estado en el CBA y «feliz» de irse «sin hacer ningún desastre» y ha precisado que él no ha intervenido «en absoluto» en el nombramiento de Rocco porque eso le ha correspondido a la Junta Directiva y él «hace unos días» que dimitió de su puesto.

Sobre las razones de su dimisión, Barja ha precisado que «si seguía más tiempo se iba a confundir; estoy encantado de haber estado casi 16 años, el máximo del tiempo que ningún director antes y no se por qué. Estoy ilusionadísimo con la nueva actividad del Círculo y agradecidísimo».

Ha indicado que han sido varias las razones que han pesado en su decisión, pero una de ellas fue que en un momento dado Hernández de León, que se presentó por el PSOE a las listas de la Comunidad de Madrid, «casi» deja la presidencia del CBA ante la posibilidad de ocupar un puesto político.

«Eso me alarmó. No quería pensar en estar sin él. No quería que desapareciéramos al mismo tiempo y a mí se me estaba acabando el tiempo de hacer cosas», ha añadido Barja, que ahora seguirá «escribiendo, dando conferencias y leyendo».

«No ha habido ningún problema, se trata de una transición natural», ha recalcado Hernández de León, que ha destacado que el «muy joven» Rocco, «profundamente europeo», conoce bien la institución y sus mecanismos y hará un trabajo «brillante».

Para elegir al director de la institución, según ha explicado el presidente del CBA, los miembros de la Junta Directiva, una vez que se conoce «la necesaria sustitución», proponen nombres y si los candidatos «tienen deseo de asumir esa responsabilidad» acuden a una reunión para exponer su proyecto y se elige entre ellos.

En esta ocasión había «varios» candidatos, de los que no han querido decir el número, aunque sí han precisado que entre ellos no había ninguna mujer.

«Todos los miembros de la Junta son feministas pero la paridad no se ha cumplido», ha precisado en ese punto la catedrática y escritora Fanny Rubio, vocal de ese órgano de gobierno.

Rocco es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde dirige desde 2011 el máster Filosofía de la Historia de la Democracia y Orden Mundial y es desde 2015 vicedecano de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Biblioteca de la facultad de Filosofía de ese centro.

«Task Leader» del proyecto europeo «Failure. Reversing the Genealogies of Unsucess, 16th-19th Centuries», dirige el proyecto de transferencia del conocimiento «Patrimonios interconectados», conformado por la UAM y otras seis empresas e instituciones privadas.

Las principales líneas de investigación de Rocco, autor de la monografía «La vieja Roma en el joven Hegel», son el idealismo alemán, la presencia de la antigua Roma en el imaginario político, artístico y literario moderno y contemporáneo y la filosofía de Europa.

El CBA es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, fundada en 1880, perteneciente a un consorcio del que forman parte la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura.