Un estudio encuentra restos de huesos y madera en clavos relacionados con la crucifixión de Jesucristo

En 1990, durante la excavación en Jerusalén de la tumba de Caifás, el sumo sacerdote que presidía el tribunal que condenó a Jesucristo y que le entregó a los romanos, encontraron unos clavos que ya entonces indicaron que podían ser los usados en su crucifixión, aunque siempre ha sido una afirmación rodeada de controversia entre historiadores y arqueólogos.

Las piezas desaparecieron misteriosamente, pero el cineasta israelí Simcha Jacobovici afirmó que las había encontrado y usado en su polémico documental de 2011 «Los clavos de Cristo». Sin embargo, los académicos negaron entonces que pudiera tratarse de los mismos objetos.

Are these nails from Jesus’ crucifixion? New evidence emerges, but experts are unconvinced https://t.co/udhwXNCNLepic.twitter.com/lYd0lYG14W