«El español es lengua indiscutible en toda América, sería curioso que en España hubiera que protegerlo por ley»

Día de gran solemnidad en la Real Academia Española, con la conmemoración de los 70 años de la Asociación de las Academias de la Lengua Española del hemisferio hispano (Asale), 23 en total, presidida por los Reyes. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ... se muestra orgulloso de que hayan acudido «todos los presidentes y directores de las Academias, incluidos Guinea Ecuatorial y Filipinas» y que la cita sirva para difundir el gran trabajo en favor del idioma que compartimos así como los principales proyectos en marcha.

-Con la publicación de una nueva «Crónica de la Lengua Española», correspondiente a 2021, ¿la reunión es casi una sesión sobre el estado de la lengua respaldado por Asale?

-El año pasado dijimos que el objetivo es incrementar el grado de transparencia de lo que hacemos. Cada año nos dedicaremos a estudiar el estado de la lengua, con minúscula. No nos sintamos tan satisfechos por el crecimiento del número de hablantes. Es bueno mirar más allá de ese dato y saber cuál es la calidad del uso del español.

-¿Somos autocomplacientes?

-Somos más hablantes, pero debemos saber si lengua que hablamos se está deteriorando, si es un español de calidad o tenemos un léxico cada vez inferior, si empleamos la gramática a patadas. Este año hemos estudiado el español en relación con las lenguas vecinas.

-¿Y se registra un horizonte preocupante a ese respecto?

-En América casi todos los países tienen lenguas vivas, así que debíamos examinar en qué medida esas influencias están determinando un desplazamiento del español o un mestizaje intenso y en qué lugar. Los resultados son muy favorables en el sentido de que en todos los lugares el español se mantiene como lengua de comunicación general. Notamos que los gobiernos están apoyando mucho las lenguas amerindias en todos los países, nosotros nos congratulamos porque hay que conservarlas. Pero en ningún caso ponen en riesgo de desplazamiento al español. Es importante esta reflexión.

-¿La huida de la autocomplacencia debe alcanzar otros ámbitos?

-Sí, por ejemplo estudiaremos cómo va evolucionando la lengua española en los medios de comunicación, sobre todo considerando la creciente penetración de las redes sociales. Estudiar el lenguaje en las redes, en la juventud, en la administración pública. Siempre con menos complacencia y hacer reflexiones sobre todo esto. Nosotros no haremos política de la lengua porque no tenemos competencias para eso pero sí advertiremos a los poderes públicos de las alteraciones que se produzcan, incluso en España.

-¿Cuál es el impacto actual de esas políticas?

-Nos hemos conformado hasta ahora con las grandes políticas de inmersión lingüística para salvar a idiomas regionales de la mala suerte que han tenido de estar sometidos al idioma español o castellano, pero ahora ya, que está hecho el equilibrio, habrá que cuidar de que no haya un desplazamiento efectivo del español.

-Estos días se habla mucho de una sentencia en Cataluña.

-Habrá que estar atentos a estas cosas.

-¿Ha sufrido la lengua presión por la pandemia?

-La presión de la pandemia sobre la lengua ha consistido en un borbotón de palabras nuevas, algunas de ellas se quedarán, como coronavirus, y otras serán efímeras, como 'covidiota'. Epidemia y vacuna están entre las palabras más buscadas este año en nuestra web.

- ¿ La convivencia con las lenguas cooficiales amerindias nos dan claves para resolver lo que ocurre en España?

-El ejemplo vale para muchos países, aunque hay pocos en los que se haya declarado la cooficialidad, no existe ese régimen en casi ningún país de América. Pero en casi todos ellos el carácter dominante del español es más que notorio. Soluciones específicas para el caso español no hay porque el régimen español es mucho más complejo que cualquier otro que hayamos podido examinar.

- ¿Por nuestro régimen administrativo?

-Constitucional. Ese reparto de competencias con las Comunidades Autónomas, sin hacer valoraciones políticas, es muy complejo. Pero sí hemos estudiado la tendencia que existe en Cataluña o País Vasco en estos momentos sobre el desplazamiento del español en virtud de las inmersiones lingüísticas. La respuesta es que la gente prefiere la cooficialidad, la convivencia, al desplazamiento. En el estudio que hemos realizado contesta gente que ha estudiado en la inmersión lingüística. Todos la consideran el castellano una lengua preferente, no quieren que sea desplazada.

-¿Alguna idea para que resulte menos complicado?

-No hay nada tan complicado como lo nuestro, el reparto de competencias es tal que el Estado ha quedado inhabilitado para regular la lengua y quien regula la lengua son sólo las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios. Los conflictos se deducen de lo complicado que es el sistema, es imposible saber dónde está la aguja de marear para saber por dónde hay que atacar el asunto.

-Pero la lógica territorial se está imponiendo no sólo en Cataluña o el País Vasco, también en Baleares, Valencia...

-Y en Asturias, y en mi pueblo a lo mejor. Hay una tendencia a sobrevalorar el idioma propio territorial y menospreciar el español, lo cual es un gran disparate.

- ¿ La RAE hace recomendaciones en la 'Crónica de la Lengua Española 2021'?

-No. Nos limitamos a plantear el estado de la cuestión. Ponemos ante los ojos de los políticos cómo está la situación para que no se les olvide. Nos interesa señalarlo como Academias para saber dónde nos movemos. Pero no olvidemos que en toda América no hay ningún riesgo para el español. Algunos países, como EE.UU., a pesar de la presión de la administración Trump y de otros gobernantes, no han logrado desplazar nuestro idioma. Y el español sigue cada día más vital en lugares como Puerto Rico. Es un caso bonito.

- ¿Por qué?

-Es un país que vive embutido en un entorno anglófono y allí resiste el español porque esta extraordinariamente patrimonializado, los habitantes lo consideran como una cosa propia y la defienden frente a cualquier invasión excesiva del inglés. En México, que hoy aporta el mayor número de hispanohablantes, el grado de sentimiento de propiedad no es muy intenso, no tanto como en Puerto Rico, pero que nadie se lo quite como medio de comunicación, incluso frente a las lenguas originarias, ahora que el presidente López Obrador les está dando más proyección.

-De ahí el optimismo académico... ¿Se mantiene ante lo que pasa en algunos territorios de España?

-En toda América el sentimiento de afecto al español y su dominación como lengua de comunicación es absoluto y no está en riesgo. Sería curioso que la madre patria de ese idioma tuviera que hacer políticas especiales para su defensa, cuando no le hace falta en toda América para ser la indiscutible lengua general de comunicación.

- ¿Llegará ese punto?

-No, no llegará, la salud del español en España es fortísima a pesar de las cosas que ocurren ahora con algunas Comunidades Autónomas. En algunas tratan de proteger la lengua propia de manera razonable. Otras no lo son en absoluto porque tratan de desplazar o menospreciar el español. Esas políticas no van a ninguna parte. Al final los chicos en clase hablan catalán y en los recreos hablan castellano. Eso es así, se sigue manejando español y los jóvenes no están dispuestos a abandonarlo, como es lógico por otra parte.

- ¿Es una capa ideológica, o política, que tiene que ver con políticas de identidad?

-Tal vez. Comprendo que es muy importante la lengua propia. Yo que no soy de un lugar donde la haya comprendo que es muy hermoso, ya me gustaría a mí tener un idioma aparte del castellano, es muy identitario, pero hay que saberlo compatibilizar con el manejo de la lengua de 600 millones de personas.

-Da la impresión de que nadie trabaja por lo común…

-La cultura común es realmente crucial, se expresa realmente en la lengua. El mayor valor de la cultura común que tenemos con América es la lengua. Hay otras muchas cosas que no consideramos. El próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa queremos dedicarlo a la interculturalidad y el mestizaje. No es que dediquemos el congreso a determinar qué influencias hubo de los idiomas americanos en la lengua española o viceversa. Si no en qué medida toda nuestra cultura se forma de aportaciones y combinaciones de ambos lados del Atlántico. No solo en la lengua, sino en todos los aspectos culturales: literatura (influjo del Siglo de Oro, Góngora en Sor Juana Inés, y en sentido contrario, después, el Boom Latinoamericano, o antes el modernismo con Rubén y antes aún con Ruiz de Alarcón que nació en México y fue uno de los dramaturgos más influyentes en España). Ya también trataremos la configuración de las ciudades, el urbanismo; la música, las influencias recíprocas de las músicas desde el Barroco, la arquitectura… Todo esto es común y no se pone en valor suficientemente.

-¿Por qué cree que ocurre esto?

-En América, en el caso de los Gobiernos americanos, porque se sigue manteniendo la idea de la España colonial y una cierta aprensión a valorar en positivo algunas cosas que se hicieron, por la dureza con la que se mantiene todavía la psicología de la España cruel, totalmente injusta, porque los colonizadores fueron todos crueles y opresores, eso no es un problema de España sino de la ideología de la colonización. Y en España por no sé qué clase de timidez que impide a los gobiernos hacer políticas mucho más decididas, más orgullosas de lo que hemos dejado. Espero que algún día venga algún gobierno que se decida a levantar la bandera. No solo no aceptamos que nosotros tengamos que pedir perdón, sino que nos tienen que agradecer lo mucho que hemos hecho por ustedes.

- El expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero acaba de pedir lo contrario.

-Zapatero es Zapatero. Pero eso es lo que hace una nación orgullosa de su historia. Que la historia está llena de equivocaciones, claro, pero eso no impide reconocer que hemos hecho cosas muy importantes, y por lo que concierne a esta casa, hemos aportado una lengua de comunicación que se sobrepone a mil lenguas que había en América.

- De hecho Asale no nació en España.

-Fue impulsada desde México, por el presidente Miguel Alemán. En 1951 se establece, con ocasión del primer congreso internacional de academias. Fue un momento importante para la normatividad de la lengua, porque antes de ASALE la RAE se había ocupado sola de la regulación de la lengua. El Diccionario lo hacía con la colaboración de unos pocos y destacados colaboradores americanos que acabaron siendo correspondientes de la RAE, como Andrés Bello o Sarmiento y los argentinos de la generación del 37. A partir de 1870 se intensificó cuando la academia determinó que podían constituirse academias correspondientes en cada uno de los países que lo desearan. A partir de 1871 se constituye la de Colombia, luego Ecuador, México hasta llegar a la última, la Ecuatoguineana.

- ¿Cuál es la mayor aportación de Asale?

-Asale facilita el trabajo cooperativo, es una herramienta formidable, no la tiene ningún otro idioma. Y nos permite oír las voces de los demás, cuando son léxica y fonéticamente diferentes. No pretendemos una unidad absoluta de la lengua, sino unidad dentro de la variedad. Es una entidad federativa de un trabajo multipolar. Cada unidad es autónoma en su país, independientes de los gobiernos. A veces hace el trabajo un poco más complejo para que todas las unidades lo aprueben pero el resultado es mucho mejor porque por todos se acepta.

- Mientras ocurren esas cosas que la política aún no ha podido solucionar, la RAE trabaja con las grandes tecnológicas para que la Inteligencia Artificial ayude a las máquinas de todo el mundo a hablar un español más correcto.

-En la sesión de con los Reyes explicaremos los avances en el Diccionario Histórico y en el proyecto LEIA. Ya sabemos que las tecnológicas usarán el diccionario de la RAE a efectos de sus correcciones de textos. Alguna usaba el Oxford, más reducido y podía producir una reducción del léxico. Haremos demostraciones de cómo funciona en los teclados, en la traducción automática, los operadores de voz, etcétera. No son resultados espectaculares pero son muy útiles. Para comprobarlo, un día conversé con Alexa durante el pleno y en varias tonalidades del español.