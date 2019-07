Epidemia de conspiraciones: el monstruo del Lago Ness, en busca y captura Más de 21.000 personas se han citado el sábado 21 de septiembre para encontrar a «Nessie», un día después del asalto planeado al Área 51 y diez antes que el de el Triángulo de las Bermudas

Primero llegó el asalto al Área 51; más tarde, otro grupo organizó la búsqueda del famoso Triángulo de las Bermudas. Y la imaginación no se ha detenido aquí. Otro colectivo, en Facebook, ha reclutado ya a 21.000 asistentes para llevar a cabo la épica tarea de encontrar al monstruo del Lago Ness (Escocia).

El evento está previsto para el 21 de septiembre y tiene por lema «Nessie can't hide from us all» (Nessie no se puede esconder de todos nosotros). Bryan Richards ha sido el organizador del evento que, sin duda, atraerá al lago escocés a más de un millar de personas (ya hay 44.000 interesadas).

En comparación con el resto de conspiraciones, queda en tercer lugar, tras el Área 51, que acumula más de un millón de personas para el 20 de septiembre, y el del Triángulo de las Bermudas que tendrá lugar el 1 de octubre con unas 45.000.

Pero las autoridades han advertido de los riesgos que entraña esta odisea. En declaraciones al Huffington Post de Reino Unido, la Royal National Lifeboat Institution aseguraba que no se podía subestimar la presencia de tantas personas en el Lago Ness.

El peligro radica en la gélida temperatura de las aguas: «La reacción del cuerpo al bajar repentinamente de los 15 grados centígrados puede suponer la muerte inmediata», ha comunicado la portavoz de la institución. Ante tales circunstancias, «recomendamos a los organizadores -ha continuado- que reconsideren, por la seguridad de todos, dejar a Nessie en paz».

Sin lugar a dudas, la imaginación literaria de la sociedad y el acceso masivo a las redes sociales están dejando en los últimos días eventos irreales. Solo queda desear que no acudan los animalistas a proteger a Nessie. Quién sabe lo que podría pasar.