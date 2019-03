Encuentran en el Museo de Luxor una caja con objetos perdidos de la tumba de Tutankamón

«Es sorprendente que después de todos estos años todavía tengamos nuevos descubrimientos y nuevos secretos de Tutankamón», dice Mohamed Atwa, que aún no se lo puede creer su reciente hallazgo. Según informa Live Science, el director de arqueología e información del Museo de Luxor encontró recientemente en el almacén del centro una caja con objetos perdidos de la tumba del faraón.

Embalada en su día por Howard Carter, el arqueólogo británico que entró en la tumba de Tutankamón en 1922 en el Valle de los Reyes, en su interior, se hallaron las piezas que faltaban de un modelo de barco en miniatura enterrado con el faraón egipcio para que pudiera trasladarse y pescar en su otra vida.

Atwa encontró la caja mientras preparaba una exposición para el Gran Museo Egipcio, que se inaugurará en Guiza el próximo año. Contenía un mástil de madera, un conjunto de aparejos y una cabeza de madera en miniatura cubierta de pan de oro, todo ello envuelto en un periódico con fecha del domingo 5 de noviembre de 1933. Según los archivos del museo, la caja se creía perdida desde 1973.

«Es el descubrimiento más emocionante de mi carrera», asegura el director de arqueología del Museo de Luxor a Live Science.

