Para quién se hacían las ciudades

Vivimos con estupor la destrucción ciega de las estatuas que refleja un adanismo incomprensible, como si los contemporáneos gozásemos de una superioridad moral tal que podemos permitirnos juzgar e incluso destruir el pasado. El odio a los conquistadores no casa con la exigua cantidad de españoles que llegó a América. El ejemplo de Cortés ya es elocuente, con sólo 500 hombres no habría conquistado el imperio Azteca. Los españoles siempre se aliaron con otros pueblos indígenas subyugados. Hay una soberbia europea que iguala a todos los que son distintos, e iguala a los pueblos indígenas como si sólo fueran un pueblo.

El proyecto «Una arteria del imperio» demuestra que Panamá la Vieja era absolutamente multiarracial, de un mestizaje escandaloso en el que los españoles ni siquiera ocupaban los puestos de predominio. Avanzamos hacia una comprensión más equilibrada, no dividamos el mundo en «españoles malos, indios buenos, y todos los indios son el mismo indio». ¿Qué hacemos con los descendientes de los aliados de Pizarro en Perú, de Cortés en México?

La pervivencia de los indígenas de Iberoamérica solo se explica porque los españoles eran muy pocos. La gente que allí había era imprescindible. No tuvo nada que ver con el rebosadero de Europa que formó Estados Unidos a partir de las Trece Colonias. Nunca había contado con los pueblos originarios ni antes ni después de colonizar el Oeste. En 1500 no hay ningún rebosadero de población en España. En dos siglos pudieron ir a América sólo 250.000 españoles, repartidos en 20 millones de kilómetros cuadrados por 200 años. Si no hubieran contado con los indios, para qué se hacían las ciudades, si en dos o tres de ellas ya cabrían todos los españoles migrados en dos siglos.

Elvira Roca Barea