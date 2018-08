«Eire», el mensaje oculto de la Segunda Guerra Mundial que un incendio ha desvelado

Un incendio forestal en Irlanda ha dejado al descubierto un mensaje oculto de la Segunda Guerra Mundial que estaba tapado por la maleza hasta ahora, según informa la «BBC».

Después de apagar el incendio durante la primera semana de agosto, un helicóptero de apoyo de la policía irlandesa (Unidad de Apoyo Aéreo de la Garda, es el nombre técnico) volaba por la costa oriental de Irlanda to cuando a los miembros de su pasaje les llamó la atención esta señal del siglo pasado sobre la costa carbonizada: «Eire», podía leerse, que en gaélico (uno de los idiomas del país) significa Irlanda.

A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an “EIRE” sign dating from the Second World War.



