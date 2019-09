Descubren que «Los amantes de Modena» eran, en realidad, una pareja de hombres Cuando fueron descubiertos en el 2009, se pensó que eran un hombre y una mujer porque estaban cogidos de la mano, pero un estudio científico demuestra que eran dos hombres: Parientes, pareja o soldados

Seguir Ángel Gómez Fuentes Actualizado: 13/09/2019 09:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando fueron descubiertos, en el 2009, durante las excavaciones en una necrópolis de Módena de hace unos 1500 años (siglo IV-VI), en la región de Emilia-Romagna, al norte de Italia, se les llamó de inmediato los «amantes de Modena». Se trataba de una pareja sepultada en la misma tumba, cogidos por la mano, lo que hizo pensar en un hombre y una mujer. Ahora un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidades de Bolonia y Módena desmiente esa primera hipótesis. Los “amantes de Módena” eran dos hombres, quizás hermanos, pareja o soldados. En el análisis, publicado por Scientific Reports, los investigadores han utilizado una técnica que permite determinar el sexo de un individuo gracias a particulares proteínas en el esmalte de los dientes. El hecho de que se haya podido confirmar que eran dos hombres hace que los investigadores consideren aún más particular y misteriosa esta tumba, que desde el 2014 se encuentra en el Museo arqueológico etnológico de Módena. “Actualmente no se conocen otras sepulturas de este tipo”, ha explicado Federico Lugli, investigador de la Universidad de Bolonia y primer firmante del estudio. “En el pasado –añade- se encontraron diversas tumbas con parejas de individuos cogidos por la mano, pero en todos los casos se trataba de un hombre y de una mujer. Por el momento, es un misterio qué tipo de relación podían tener los dos individuos”.

Método revolucionario

Cuando fueron descubiertos, los esqueletos se encontraban en pésimas condiciones de conservación, hasta el punto de que con los tradicionales métodos de análisis de los huesos no se logró atribuir con certeza el sexo de los dos individuos. Tampoco los análisis genéticos dieron resultados definitivos en ese aspecto. De ahí que los investigadores decidieran utilizar una nueva técnica basada en el análisis del esmalte dental, donde pueden encontrarse dos particulares proteínas: Amelx, presente en individuos de ambos sexos, y Amely, presente solo en individuos de sexo masculino. Utilizando esta técnica, los investigadores analizaron restos dentales de los dos “amantes de Módena” junto a los de otros 14 individuos selecciones como muestras de control, demostrando así que los dos esqueletos encontrados en la necrópolis de Módena son de sexo masculino. “El éxito del metodo de análisis que hemos utilizado representa una auténtica revolución para este tipo de estudios”, manifiesta Antonino Vazzana, investigador de la universidad de Bolonia, uno de los autores del estudio.

Misterio sobre significado de la sepultura

Ahora se abre otro interrogativo: ¿Cuál es el significado de esta sepultura? Han aparecido tumbas con dos personas cogidas por la mano o abrazadas en diversas partes del mundo, pero estaban compuestas por un individuo de sexo masculino y uno de sexo femenino. “La sepultura de dos hombres cogidos por la mano no era ciertamente una práctica común en esa época, entre los siglos IV-VI”, explica Federico Lugli. “Creemos que esta elección indica una particular relación existente entre los dos individuos, no sabemos de qué tipo era”. Entre las diversas hipótesis que se barajan, la más remota es la de que se trate de dos amantes. “En ese periodo es improbable que un amor homosexual pudiera ser reconocido de una manera tan evidente por las personas que prepararon la sepultura”, afirma Lugli. "Teniendo en cuenta -añade- que los dos individuos tienen una edad similar, podrían ser parientes, por ejemplo, hermanos o primos. O bien soldados muertos juntos en batalla: La necrópolis en la que han sido encontrados podría ser un cementerio para los caídos en guerra”.