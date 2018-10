La desconocida admiración «mutua» entre Pérez-Reverte y George R. R. Martin Ambos escritores se han dedicado elogiosas palabras en diferentes canales para hacer público un aprecio que no muchos conocía

El escritor de libros de fantasía George R. R. Martin, autor nada menos que de «Canción de hielo y fuego», la saga que dio pie a la archifamosa serie «Juego de Tronos», ha sorprendido (aunque quizá no tanto) reconociendo su admiración por nuestro Arturo Pérez-Reverte. Pero ahí no queda la cosa, puesto que el aprecio al otro es «mutuo».

En las respuestas a las preguntas del portal Sedice.com, el escritor estadounidense dice:

«Sedice: ¿Conoce a algún autor español de género?

Martin: No, lamentablemente no conozco a ningún autor español de género fantástico. Sólo leo en inglés, no puedo leer en español, aunque sí que leo las traducciones al inglés. Leo autores españoles en inglés, soy un gran admirador de Arturo Pérez-Reverte...

Sedice: ¿Las novelas de la serie del Capitán Alatriste?

Martin: Sí, sí y El Club Dumas, La Tabla de Flandes, La Reina del Sur, son todas maravillosas».

La entrevista continúa, y Martin vuelve a mencionar a Reverte:

«Sedice: Volviendo a CDHyF. ¿Cree usted que está inaugurando una nueva forma de escribir fantasía, rompiendo con el clasicismo de Tolkien tanto en la forma como en el fondo?

Martin: No, yo no afirmaría que esté escribiendo una nueva forma de fantasía. Sigo la fantasía tradicional, la estupenda tradición inaugurada por Tolkien y por los mejores maestros de la Fantasía. Al mismo tiempo que la tradición de otros grandes escritores de ficción histórica, que son obras que me gusta leer, autores como Bernard Cornwell, George MacDonald Fraser, Arturo Pérez-Reverte, la clase de material real que puedes encontrar en las mejores novelas históricas. Mi trabajo consiste en ponerlas juntas, en jugar con las dos tradiciones. En ese sentido es posible que eso parezca nuevo o parcialmente nuevo, pero no creo que la fantasía que escribo sea una nueva corriente en estos momentos».

Sin embargo, la historia ha tenido su segunda parte, puesto que faltaba por conocer la opinión del escritor español tras haber sido preguntado por ello en Twitter, en donde ha reconocido que el gusto por el otro «es mutuo».

Incluso el autor de la saga Alatriste ha contado que Martin le envió sus libros y los tiene en «un lugar de honor».