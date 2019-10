Denuncian ante la Fiscalía el «lamentable estado» de un importante yacimiento romano en Huelva El Círculo de Patrimonio Cultural de Huelva protesta ante el «abandono» institucional en el que se encuentra el yacimiento de El Eucaliptal de Punta Umbría (Huelva)

El Círculo de Patrimonio Cultural de Huelva ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el «abandono» institucional en el que se encuentra el yacimiento romano de El Eucaliptal de Punta Umbría (Huelva), inscrito desde 2004 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Zona Arqueológica.

Esta acción llega, según han apuntado desde el Circulo en un comunicado, después de más de tres años denunciando «el lamentable estado del yacimiento», e incluso han cursado escritos a la Consejería de Cultura en distintas ocasiones «sin que nada se haya realizado».

Consideran que ha transcurrido un tiempo prudencial para que se hubiera actuado en el yacimiento y, sin embargo, lejos de esto «hemos apreciado que los restos arqueológicos continúan sumidos en el más profundo de los abandonos», señala la nota.

Por ello, entienden que «existen razones suficientes para que, en atención a los daños, así como al estado de abandono del yacimiento por las actuaciones negligentes de la propiedad y de los agentes administrativos encargados de su tutela, la Fiscalía conozca de los hechos y los investigue», han precisado.

En su opinión, estos actos «pueden ser considerados como constitutivos de un delito penal tipificado como daños contra el Patrimonio Histórico en atención al vigente Código Penal».

El yacimiento romano de «El Eucaliptal» se encuentra situado en la flecha de Punta Umbría, a las afueras del casco urbano, frente al asentamiento de la Isla de Saltés, estando limitado por la Ría y el camino de prolongación de la Avenida de la Marina.

Los estudios llevados a cabo en la zona en los años noventa pusieron de manifiesto que se trata de un yacimiento que sigue el modelo de asentamiento Cetaria, dedicado a la pesca y transformación de recursos marinos (elaboración de salazones, púrpura, etc), y que presenta una ocupación desde mediados del siglo II d. C. hasta inicios del siglo VII d. C.