Cultura podría poner fin al conflicto de los papeles de Salamanca en 2019 José Guirao ha informado hoy de que «si lo técnico no atasca lo político», el primer trimestre de 2019 es una «fecha perfecta» para poner fin al conflicto de los llamados «papeles de Salamanca» según marca la Ley de Memoria Histórica de 2005

Así lo ha manifestado Guirao al término de la reunión que ha mantenido en Madrid con la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García, y el alcalde de Salamanca, Alfonso F. Fernández Mañueco, que hoy cierra su mandato.

En el encuentro, las tres partes han coincidido en cumplir la ley de 2005 que fija los acuerdos de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

«Lo que planteamos -ha matizado Guirao- es zanjar de una vez el cumplimiento de la ley de 2005, cerrar ese capítulo para que no siga generando polémica ni elucubraciones (...) El primer trimestre de 2019 me parece una fecha perfecta porque si lo técnico no se atasca, lo político no tiene por que atascarse».

En este sentido, el ministro ha explicado que «queda muy poco para terminar su cumplimiento» ya que en base a los criterios que marca la ley «quedaría por devolver muy poquita documentación».

Una vez que la comisión técnica finalice sus trabajos de identificación de documentación, este informe será elevado al pleno del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, que se reunirá «previsiblemente» el próximo mes de enero.

Por otra parte, según el ministro, tanto el alcalde de Salamanca como la consejera de Cultura han acordado «potenciar» el archivo histórico y «ampliar sus contenidos» con objetivo común: «Que el centro de la memoria histórica sea el centro más completo para el estudio de un periodo histórico de España del siglo XX».

El regidor salmantino ha destacado que con el cumplimiento de la ley se llega a un «acuerdo satisfactorio» para poner fin a este «tema especialmente sensible que ha generado mucha controversia».

También ha valorado la «apuesta» que se hace para que el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca sea «un gran archivo nacional de documentación» que podría acoger documentación «desde la II república hasta la transición democrática».