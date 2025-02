«Cuando nos propusieron tocar en el Wanda, pensamos: ¡oh, Dios mío!»

Fue Kim Martínez , mánager de Vetusta Morla desde 2007 y presidente de la Federación de Música en España, a quien se le ocurrió la idea de que había llegado la hora de tocar en el Wanda Metropolitano. «El crecimiento del grupo ha sido sostenido a lo largo de los años y, después de haber llenado siete veces el Wizink Center y una vez la Caja Mágica , me habría gustado hacer el Vicente Calderón, pero lo derribaron y no me quedó más remedio que ir a por el Wanda. Parece que las bandas españolas se ponen un tope y que los grandes estadios están reservados a grupos extranjeros como los Rolling. Pero, ¿por qué no hacerlo? Nos queremos resarcir», asegura el representante a ABC.

Durante un encuentro con la banda al completo en la pequeña tienda de instrumentos tradicionales Tununtunumba, ubicada en el madrileño barrio de las letras, Pucho y compañía contaron a este diario lo que significa para ellos el que va a ser, por dimensiones, el concierto más grande de su carrera el próximo viernes 24 de junio. Se producirá tan solo un mes después de que ‘sus majestades’ los Rolling Stones hicieran lo propio en la primera actuación sin su batería, Charlie Watts.

«Cuando Kim nos puso el Wanda sobre la mesa, pensamos: ‘¡Oh, Dios mío!’. Y eso era a la vez un ‘¡oh, Dios mío, qué bien!’ y un ‘¡oh, Dios mío, qué miedo!’», comenta el guitarrista y compositor de la banda, Juanma Latorre .

[La entrevista completa, en el vídeo]