Condenada por asesinar a su marido la autora de 'Cómo asesinar a tu marido' Nancy Cramton Brophy es autora de una saga de thrillers románticos titulada 'Wrong Never Felt So Right' ('Lo incorrecto nunca sintió tan bien')

La autora del ensayo 'Cómo asesinar a tu marido' fue declarada culpable de matar a su pareja el pasado miércoles en un juicio en Estados Unidos. El jurado, tras deliverar el veredicto durante ocho horas, concluyó que Nancy Crampton Brophy asesinó a tiros a su pareja, Daniel Brophy .

La condenada es autora de una saga de thrillers románticos titulada 'Wrong Never Felt So Right' ('Lo incorrecto nunca sintió tan bien'), que incluye 'The Wrong Husband' (El esposo equivocado) y 'The Wrong Lover' (El amante equivocado).

Además de estos libros, en su blog personal escribió un ensayo en el que describi ó cinco motivos básicos para matar a una pareja y un número de armas que eligiría para que su personaje matara a su marido en la novela romántica que estaba pergeñando.

Aunque fue registrada por las cámaras de seguridad en la escena del crimen, ella niega las acusaciones. Según su versión, se encontraba recorriendo locaciones para inspirarse de cara a sus próximas obras.

Además dice que el arma que la policía cree que fue utilizada para el crimen está desaparecida y fue comprada como parte de su investigación previa para una novela. También niega que los cientos de miles de dólares que le correspondían por los varios seguros de vida de su marido fuesen un motivo para asesinarlo.

Los abogados de la mujer de 71 años apelarán el fallo del juicio en Portland, Oregon, de acuerdo con lo que publica el diario 'The Oregonian'. Los fiscales argumentaron que la escritora tenía problemas económicos antes de dispararle a su esposo dos veces en el corazón, en junio de 2018.

El crimen ocurrió en un instituto de cocina donde él trabajaba. Sus alumnos lo encontraron en el suelo de una clase. Daniel Brophy tenía 63 años. Su esposa fue arrestada en septiembre del mismo año y desde entonces permanece bajo custodia policial.

El fiscal Shawn Overstreet sostiene que la autora tramó el asesinato del marido. «No es solo por el dinero. Es por el estilo de vida que Nancy quería y que Dan no podía darle», dijo durante el juicio.

Ante el jurado, en cambio, Crampton Brophy dijo que sus problemas económicos habían sido resueltos hacía mucho tiempo. «Me iba mejor financieramente con Dan estando vivo que con Dan muerto», dijo.

En el ensayo 'Cómo asesinar a tu esposo', Crampton Brophy aborda métodos y motivos para deshacerse de una pareja indeseada. Entre ellos, aconsejaba no contratar un asesino a sueldo porque «un sorprendente número de sicarios delatan» y tampoco que lo hiciera un amante («Nunca es una buena idea», al igual que el veneno, que es rastreable). Así, en la vida real habría seguido sus propios consejos puesto que ella misma empuñó el arma.

