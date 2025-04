¿Cómo poner coto a la piratería? Solo el 'streaming' de cine, series y música se salva del coronavirus

La inmensa mayoría de los españoles, en concreto ocho de cada diez consumidores, entendieron durante los meses del estado de alarma que acceder a contenidos culturales y entretenimiento era importante, pero no todos pagaron por ello. La cultura de la piratería sigue presente en España y, según desvela el Observatorio 2020 , presentado por la Coalición de Creadores, solo se salvaron de la quema aquellos sectores que han logrado consolidar modelos de 'streaming' como alternativa al 'todo gratis'.

Son el mundo de la música (en 2020 pasó del 31 al 26 por ciento de consumo ilegal), las películas (del 32 al 27 por ciento) y las series (del 27 al 22 por ciento), que en el año del coronavirus redujeron el impacto de la piratería con el aumento de suscripciones a las plataformas de consumo online. En el lado contrario se sitúan los periódicos (el consumo ilegal pasó del 23 al 25 por ciento) y las revistas (del 13 al 18 por ciento). Por cada lector que paga por contenidos de periódicos y revistas, hay tres que no lo hacen.

El sector del libro mantuvo el 33 por ciento de consumo ilegal, la tasa más alta de todos los sectores, los videojuegos siguieron también en el 20 por ciento, y las partituras , como el año anterior, se quedan en el 5 por ciento.

El consumo ilegal de fútbol aumentó ligeramente, del 22 al 23 por ciento. En este sentido, el informe elaborado por la consultora Gfk advierte de que uno de los datos más preocupantes es que el 28 por ciento de los internautas cuentan ya con descodificadores IPTV, que permiten el acceso a este tipo de contenidos.

Consumo ilícito por sectores En porcentaje Variación respecto a 2019 33 Libros Películas Música Periódicos Fútbol Series Videojuegos Revistas Partituras = 27 -5% 26 -5% 25 +2% 23 +1% 22 -5% 20 = 18 +5% 5 = Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2020 / ABC

Las cifras absolutas, eso sí, indican que en 2020 hubo una caída del 7 por ciento en el acceso a contenidos ilegales, una disminución acumulada del 24 por ciento respecto a 2015. En total se accedió a 5.239 millones de contenidos ilícitos.

Explicado en términos monetarios, el perjuicio económico causado al sector cultural ascendió a los 2.416 millones de euros. Las arcas públicas perdieron 682 millones de euros ; 5.340 millones desde 2012. Por culpa de la piratería se dejaron de crear 130.000 puestos de trabajo directos e indirectos, explicaron ayer los responsables del observatorio.

¿Por qué tantos millones de españoles siguen accediendo a contenidos piratas de manera recurrente? Cuatro de cada diez consumidores afirman no saber distinguir entre las plataformas legales/ilegales. El 54 por ciento aducen que ya pagan por una conexión a internet o televisión de pago. Hay más excusas: evitar pagar por un contenido que luego no vaya a gustar o porque no se puede acceder a ciertos contenidos de otra manera, como es el caso de la versión original con subtítulos.

Las redes sociales han crecido como medio de acceso a contenidos piratas, pasando del 23 al 27 por ciento en un año. Es el caso de Facebook (55 por ciento), Youtube (39 por ciento), Whatsapp (34 por ciento), Instagram (28 por ciento), Telegram (25 por ciento) y Twitter (24 por ciento).

La industria de contenidos considera que es «inaplazable» impulsar medidas específicas para frenar esta situación. Todos los sectores representados en el anuario (Promusicae, LaLiga, Fedicine, AEVI y Cedro) coincidieron en subrayar la importancia de un protocolo firmado el pasado mes de abril que implica a creadores y operadoras.

«Cada semana respondemos a las consultas que se hacen a partir del comité técnico del protocolo. Necesitamos fortalecer nuestros instrumentos», reconoció Miquel Iceta , ministro de Cultura, quien avanzó que la semana que viene aprobará en un real decreto la transposición de la directiva europea de derechos de autor.

«No nos vamos a separar del consenso europeo. Es verdad que los márgenes permiten ajustar y adoptar su normativa, pero se tardaron cinco años en establecer el consenso europeo y vamos a aprovechar el camino que ya se emprendió», dijo el ministro, a quien los sectores implicados reclamaron que la nueva normativa siga protegiendo a los derechos de autor frente al monopolio de las grandes plataformas digitales.

En su intervención, Iceta destacó también que con la creación de la Oficina de Derechos de Autor el Gobierno pretende «visualizar cada vez más esta cuestión y dotar de más autonomía y más recursos a la vigilancia de esos derechos». Según dijo el ministro de Cultura, «el proyecto tiene por objetivo crear y regular el funcionamiento de un organismo público que irá en la línea de lo que existe en otros países del entorno».

Los piratas, aseguró el ministro, hacen mucho daño al sector: «Son verdaderas garrapatas que aprovechan el esfuerzo de otros y merecen nuestra condena».

La piratería, sector por sector Música: Durante 2020 se accedió ilícitamente a 2.036 millones de contenidos musicales, con un valor de mercado de 8.110 millones de euros. (482 millones de perjuicio). Disminuyó el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasó del 31 por ciento de 2019 al 26 por ciento en 2020 y ha aumentado el número de consumidores que acceden a música de forma digital legal. Películas: El volumen de películas al que se accedió ilegalmente durante 2020 fue de 666 millones, cuyo valor en el mercado es de 6.026 millones de euros frente a los 6.283 de 2019. (322 millones de perjuicio). Disminuye el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos, que pasa del 32 por ciento de 2019 al 27 por ciento en 2020, y aumenta el consumo legal digital. Series: Un 22 por ciento de usuarios accede ilegalmente a series de televisión, sumando 1.003 millones los contenidos consumidos ilícitamente durante 2020, dato que disminuye con respecto a 2019, donde el número de accesos consumidos fue de 1.068 millones. Su valor en el mercado es de 1.562 millones de euros. (138 millones de perjuicio). Aumenta el consumo legal digital de series. Libros: En 2020 se contabilizan 581 millones de accesos ilegales a libros en internet, con un valor de mercado de 5.134 millones de euros. (240 millones de perjuicio). El número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos es del 33 por ciento, al igual que en 2019. Videojuegos: Fueron 379 millones los accesos ilegítimos durante 2020. El valor de estos productos alcanza los 8.603 millones de euros. (205 millones de perjuicio). Disminuye el número de consumo de videojuegos de 402 millones en 2019 a 379 millones en 2019 y aumenta el consumo legal de videojuegos. Fútbol: Durante 2020 se visualizaron de forma ilegal un total de 71 millones de partidos de fútbol por parte de un 23 por ciento de los usuarios, por un valor de 282 millones de euros, (231 millones de perjuicio). El número de partidos vistos de forma ilegal disminuye con respecto a 2019, donde se visualizaron 87 millones de partidos, pero se mantiene el número de consumidores que acceden a ver fútbol a través de portales ilegales. Prensa: En 2020 un 25 por ciento de usuarios ha accedido ilegalmente a periódicos, descargándose un total de 334 millones de contenidos de forma ilícita, el valor de estas descargas asciende a 501 millones de euros (345 millones de perjuicio). El consumo ilícito de prensa en formato digital (25 por ciento) es superior al consumo legal (7 por ciento). Revistas: En 2020 un 18 por ciento de usuarios ha accedido ilegalmente a revistas, descargándose un total de 147 millones de contenidos de forma ilícita, el valor de estas descargas asciende a 346 millones de euros (426 millones de perjuicio). El consumo ilícito de prensa en formato digital (18 por ciento) es superior al consumo legal (5 por ciento). Partituras de música: En 2020 se han contabilizado 34 millones de partituras de música descargadas de forma ilícita, esto supone un valor de mercado de 464 millones de euros (28 millones de perjuicio). El consumo ilegal de partituras de música supera al consumo legal.