Un coleccionista raja su Banksy para imitar al artista, y el resultado no les soprenderá: pierde todo su valor

Un coleccionista propietario de una impresión de «Niña con globo», el famoso cuadro de Banksy que la pasada semana se autodestruyó tras ser subastado, ha tenido la «audacia» de rajar con un cuchillo su copia para imitar al artista buscando, seguramente, apreciar su valor. Pero no le ha salido nada bien la jugada, según informa «The Telegraph».

La impresión, valorada en 40.000 libras (45653 euros), ha reducido su valor a un euro, según advierten los expertos de MyArtBroker.com en declaraciones al «Daily Mail», que cuentan que se negaron a aceptar la pieza a la que valoraron en 1 libra.

Al parecer, el precio al que se vendió el viernes «Girl With Balloon» supuso un récord en libras esterlinas para una pieza de Banksy, superando su mejor marca en esta divisa, lograda en 2008. Pero es que además, según Joey Styler, tasador de arte, en declaraciones a «The Guardian», explicó que la pieza se había revalorizado «un míniom de un 50% su valor».

Well, we did say not to...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #Banksy#GirlWithBalloonhttps://t.co/cA9jevdBC7