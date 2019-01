Ciudadanos insta al Gobierno a que conmemore el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México Según la Proposición No de Ley que el Grupo Parmalentario ha registrado en el Congreso, «es uno de los episodios más tergiversados por la conocida Leyenda Negra que padecemos los españoles» que «además, es utilizada por quienes hoy quieren romper nuestro país. Que el Gobierno de España asuma como propias estas tesis es irresponsable e ingenuo»

Celia Fraile Gil

@celiafrailegil Seguir Actualizado: 28/01/2019 13:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta mañana el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a que incluya en la agenda del Ministerio de Cultura la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México.

El objetivo, de acuerdo con Guillermo Díaz Gómez, diputado de Ciudadanos es «que el Gobierno cumpla con su función de encabezar el relato de la historia de Hernán Cortés y el encuentro de España y México en 1519» y que tanto los presupuestos como la acción de Cultura contemplen este quinientos aniversario que se celebra en 2019.

A juicio de Díaz Gómez, dos son las razones que han llevado al Gobierno a «tirar la toalla» en este campo. En primer lugar, porque « ha asumido el relato de la Leyenda Negra casi como propio», puntualiza el diputado. Además, «para los socios de Pedro Sánchez -continúa-, cualquier figura que una a los españoles en torno a ella (las figuras que hacen país) es perjudicial para el secesionismo». «Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos no vamos a permanecer quietos ante el hecho de que el Gobierno no protagonice el relato de estos hechos porque considere que no es una figura positiva o que le puede traer problemas o a lo mejor molesta para sus socios nacionalistas e independentistas», remata Guillermo Díaz Gómez.

Que el Ejecutivo «trate de silenciar el quinto centenario de la llegada de Cortés al Golfo de México es irresponsable e ingenuo», según la Proposición No de Ley. «Irresponsable porque abandona su deber de conservar nuestra historia y defender el interés de España» afirma el texto, que también puntualiza: «Ingenuo porque cree que, guardando silencio sobre esta importante efeméride, va a pasar desapercibida».

«No imaginamos a Italia tapando la imagen de Julio César o a Grecia obviando a Alejandro Magno. No nos resignamos a ser los únicos que dan la espalda los personajes más importantes de nuestra historia, que en este caso fue el núcleo de la de la humanidad», se afirma en el documento.

Luces y sombras

El Grupo Parlamentario Ciudadanos aboga por reivindicar este capítulo con todos sus elementos. «Como decía Octavio Paz (mexicano para más inri), que no se cuente el mito. Como todos los personajes de la historia, son seres humanos y hacen cosas buenas y cosas malas, y Hernán Cortés en eso sentido no es diferente. Lo que no se puede hacer es dejar a la iniciativa de otros el hecho de establecer cómo fue la conquista de México», explica el diputado.

En este sentido el texto registrado apunta: «Es cierto que Cortés se empleó, en palabras de Hugh Thomas, con severidad. Pero también es cierto que la política de alianzas del español con los pueblos sometidos por los teocráticos y muy crueles aztecas fue inédita, de forma especial con los tlaxcaltecas. También se da el mestizaje entre dos mundos, esta es la gran diferencia entre el Imperio español y otros que erradicaron etnias enteras. El papel de Cortés en México difiere en muchas cosas de otros choques de Europa y América, tanto en esos mismos tiempos como en los siglos venideros. Es cierto que Cortés y sus hombres mataron a miles de personas. Pero también es cierto que los españoles en México implantarán un Imperio integrador».

Además, la Proposición No de Ley recoge: «Los hechos que se sucedieron desde que Cortés y sus hombres desembarcan en el Golfo de México hasta la caída del Imperio Azteca o mexica, si queremos ser históricamente más rigurosos, se dan en el siglo XVI, donde la concepción del mundo y la humanidad no tienen nada que ver con las que tenemos hoy en el siglo XXI. Tratar de hacerlo de este modo es injusto: el presentismo histórico es una práctica absurda cuando analizamos el pasado».

«Protagonizar nuestra historia»

Según, Guillermo Díaz Gómez la postura de este Gobierno no difiere de la de muchos de sus predecesores: «Casi todos asumen como propio el relato de la Leyenda Negra y les entra una especie de complejo de culpa. Entonces dejan que sean todos los demás los que cuenten la historia».

«De Cortés este año se van a hacer películas, se van a escribir libros… Y el Ejecutivo renuncia a que sea el Estado quien lleve una iniciativa. Y no solo es Hernán Cortés, son las raíces de la historia de España, la que nos lleva hasta donde estamos hoy. Y también es la educación que se va a dar en los colegios», apunta este diputado, que aboga porque los gobiernos se levanten ya «en contra de la losa de la Leyenda Negra y vamos a protagonizar nosotros el relato de nuestra historia. Vamos a dar carpetazo ya y dejar de ir siempre con la cabeza baja».