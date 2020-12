Una celebración del periodismo y un homenaje a David Gistau La ceremonia de entrega del primer premio de Periodismo David Gistau, convocado por Vocento y Unidad Editorial, que distinguió al escritor Alberto Olmos, transcurrió entre el festejo y el recuerdo del brillante columnista

Llegados a cierto punto, vivir también es recordar lo que se ha perdido. O homenajear, que es cuando se recuerda en voz alta y bien vestido, ante la mirada de otros. Esta tarde se ha entregado el primer premio de Periodismo David Gistau, una acto en honor de una de las grandes firmas de los últimos tiempos, tristemente fallecido en febrero, meses antes de cumplir los cincuenta años, pero también una celebración de su forma de entender el oficio: con garra, ironía, estilo y libertad. Un poco así, entre el festejo y la memoria, transcurrió la ceremonia, marcada, claro, por esta pandemia que él no llegó a ver.

El galardón, convocado por Unidad Editorial y el Grupo Vocento, y patrocinado por la Fundación ACS, Mapfre, Santander y Telefónica, ha distinguido en su primera edición al escritor Alberto Olmos por su columna «Cosas que los pobres deberían saber: instrucciones para cuando lo pierdas todo», publicada en «El Confidencial» el pasado 13 de mayo. «Gistau tenía gracia, que es lo único que debe exigírsele a un columnista, que dé del mundo una interpretación que nos sitúe durante folio y medio por encima de él. Gistau llenaba siempre las columnas de buen rollo, en El Mundo y en ABC, según se iba extendiendo el imperio de su firma», comentó el autor desde el atril. «Ahora su nombre convertido en premio me honra haciendo del mío su acompañante, y vendrán otros nombres, y tantos nombres todos juntos dirán que Gistau apadrinó la gracia y la osadía, la palabra», remató.

La ceremonia, conducida por la periodista Susanna Griso, fue sencilla y emotiva. Romina Caponnetto, viuda de Gistau, lo resumió así: «Si pudiera escribir esta crónica sobre un premio de periodismo que lleva su nombre tengan por seguro que nos reiríamos mucho leyéndola. Ninguna impostura, ninguna solemnidad, ninguna percepción de sí mismo como periodista de referencia como sí la tienen sus lectores y sus colegas de profesión, y este acto lo demuestra». Luego añadió la gota amarga, inevitable: «Lo echamos mucho de menos a David. Este premio no va a hacer que eso remita, pero es bueno sentir el orgullo de que un premio que lleve su nombre convoque a cientos de periodistas y él siga en boca, a través de libros y artículos, de miles de lectores».

Pedro García Cuartango, presidente del jurado, se subió al escenario después de las palabras de Luis Enríquez, Consejero Delegado de Vocento, y de Antonio Fernández-Galiano, Presidente de Unidad Editorial. El columnista de ABC, íntimo amigo de Gistau, como tantos otros del público, no pudo evitar el lamento: «Ha pasado un año y el tiempo no ha disminuido ni el dolor ni la sensación de perplejidad que nos produce su ausencia. David tenía una cualidad muy poco común: que no podía pasar desapercibido, que su presencia llenaba los lugares a donde iba». Luego recordó que el sentido de este galardón es doble, pues conmemora a un gran periodista y, al mismo tiempo, reivindica la vigencia del periodismo, «un oficio que resulta hoy más necesario que nunca». «En un mundo donde cada vez la mentira es más verosímil que la verdad y en el que la información se está convirtiendo en espectáculo, resulta hoy más necesario que nunca reivindicar el periodismo, lo que también es una forma de resaltar el valor de estos premios», recalcó, antes de rematar de la única forma posible: «¡Viva el periodismo y viva Gistau para siempre!»

Escuchando desde sus sillas, separadas con metro y escuadra y cartabón (la nueva normalidad es una cuestión de geometría, ya se sabe) había unas ochenta personas. Cada una en su asiento, con su mesita y su aperitivo, con la cara solo descubierta para beber o comer: qué raro es todo últimamente... Por allí se dejaron ver José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Ignacio Ybarra, Presidente de Vocento; Rodrigo Echenique, Vicepresidente Grupo Santander y presidente Santander España; Florentino Pérez, Presidente ACS y Fundación ACS; Eva Piera, Directora General de Relaciones Externas de Mapfre; Eva Fernández, Directora Global de Comunicación de Telefónica, entre otros.

Desde que se fue, David Gistau ya le ha puesto nombre a una biblioteca y a un premio de periodismo. Lo siguiente va a ser bautizar un estadio de fútbol. O un cóctel, que nunca se sabe. El recuerdo tiene muchas formas.