Brintey Spears olvida dónde está en pleno concierto

A la cantante Britney Spears, que ha estado durante años recorriendo el mundo con sus giras, parece que le ha pasado factura tanto trajín vital-musical, puesto que este fin de semana pareció olvidarse en qué lugar estaba actuando.

La diva del pop, de 36 años, a mitad de concierto se volvió hacia una de sus bailarinas y le preguntó: «¿Donde estamos»?, informa «The Daily Mail». Y el resto del cuerpo de bailarines le dijeron: «Brighton Pride». La Spears, que estaba actuando ante nada menos que 57.000 personas, y sin amedrentarse por su olvidó, se volvió al público y les dijo: «¿Qué hay Brighton Pride?».

Según este medio británico, la cantante, pese a esto, dio un gran concierto y «demostró su estatus como princesa del pop», ya que logró poner todos los ojos sobre ella, dominar el escenario y deslumbrar a la multitud con su atuendo sugerente de lencería negra estilo bondage.

“What’s Up Brighton Pride?!” Cannot even believe that I witnessed @britneyspears in my hometown at @PrideBrighton; I am over the moon ❤️ #pieceofmepic.twitter.com/8bmJUl1HyR