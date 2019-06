Banksy arremete contra el Brexit en la Royal Academy de Londres El artista anónimo presentó en la exposición de verano del año pasado: «Vote to Love», un claro guiño a la campaña pro Brexit: «Vote Leave», en el marco del referéndum de Reino Unido

Banksy vuelve por segundo año consecutivo a la exposición de verano de la Royal Academy cargando las tintas contra el Brexit. Bajo el marchamo «Keep Ou» el artista callejero presenta un arco aduanero para las llegadas a la Unión Europea, rescatado del aeropuerto de Heathrow (Londres) —dicen las malas lenguas–, con la verja de cierre echada y sobre la que se puede leer la expresión inglesa «Keep Out» (excluir) huérfana de la «t» final: «Keep Ou». La letra restante aparece al pie de la puerta asida por una rata que la utiliza para romper el candado.

Detalle de la rata golpeando el candado - Guy Bell/Shutterstock

Es el segundo año consecutivo que Banksy participa en la exposición de verano, que este año se celebra del 10 de junio al 12 de agosto. El pasado año versionó la licencia de voto del referéndum de la UE bajo una nueva inscripción: «Vote to Love» («Vote al amor»), en clara referencia a la campaña de «Vote Leave» («Vote Abandonar») que pusieron de moda los partidarios del movimiento antieuropeo.

Banksy desveló en Instagram que una primera versión de la pieza del verano pasado, presentada con el seudónimo Bryan S. Gaakman –en alusión a la transposición «Banksy anagram»–, fue rechazada por la organización de la Royal Academy en la primera criba. Días más tarde, el coordinador de la exposición le contactó para pedirle una nueva pieza, oportunidad que el artista anónimo aprovechó para reenviarle la obra desahuciada. La organización ya no le puso pegas.

Banksy tasó «Vote to Love» en 350 millones de libras esterlinas, que es la cantidad de dinero que la campaña «Vote to Leave» calcula que Reino Unido envía a la Unión Europea por semana. La pieza de este año no tiene un precio específico.

«Season's Greeting» se muda

«Season's Greeting» en su antigua ubicación - Google Street View

Paralelamente, el mural «Season's Greeting», dibujado por el artista anónimo el año pasado en un garaje propiedad del siderúrgico Ian Lewis en Port Talbot (Gales), fue trasladado recientemente al centro de la ciudad, donde será de acceso público. En él aparece la figura de un niño que no puede resistirse a la lluvia de «nieve» que cae sobre sus hombros. Visto el mural desde otro ángulo, sin embargo, se comprueba cómo la aparente lluvia ya no es el festín de oro blanco que se aprecia en un primer vistazo sino la nebulosa resultante del humo contaminante de un contenedor en llamas.