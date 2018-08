El apretón de manos que sirvió para descubrir una villa romana tan grande como el Palacio de Buckingham

Una escena de película con su toque cómico. En 1963, un granjero llamado John Taylor estaba trabajando en el campo con el tractor un día como cualquier otro cuando de repente... se topa con una piedra y un agujero. ¿Y esto? Mete la mano y saca un hueso humano. ¿Y esto? Era un sarcófago de una mujer romana.

Ahora nos trasladamos a la actualidad a Oxford, donde un equipo de investigación, aunque no dirigido por Gloria Serra, ha utilizado la tecnología más puntera para hacer radiografías del suelo y trazar lo que sería el plano de una antigua villa, la segunda villa romana más grande en el Reino Unido tan enorme como el Palacio de Buckingham, según «The Times». Está en Broughton, a una hora de Londres. El hueso, por cierto, pertenece a una misteriosa mujer de Gran Bretaña enterrada hace unos 1.700 años. También se han encontrado paredes, habitaciones y zanjas, y todo sin coger una pala todavía, cuenta «IFL Science».

#Roman#archaeology: thanks to the work of @Detectorists_, the spectacular site of Broughton Roman Villa in #Oxfordshire has come to light. We have a lovely note about work on 'A Roman Site at Wilcote, Oxfordshire' from 1962:



[£] https://t.co/k2uTT4yPP4 🏛️ pic.twitter.com/5faOawdAfm