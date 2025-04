Un apache, bisnieto de Gerónimo, sobre la Leyenda Negra antiespañola: «La diferencia es que los ingleses mataron a todos los indios»

Un apache, bisnieto de Gerónimo , desmonta la Leyenda Negra. Así se titula un vídeo subido en Youtube hace cuatro semanas y que está teniendo repercusión por la tranquila contundencia con la que Alfonso Borrego , el bisnieto del mítico jefe indio , defiende su postura antileyenda Negra y también reivindica la herencia española y la españolidad de los territorios al oeste del río Mississippi (aquellos territorios con el llamado Camino Real de Tierra Adentro fueron España durante 350 años, argumenta).

Particularmente, hay un extracto que está circulando por redes viralmente en el que Borrego, en calidad de presidente de la Asociación Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro , radicada en San Antonio (Texas), deja clara su postura como estudioso de la situación sobre el discurrir de la historia colonial .

Alfonso Borrego descendiente del jefe apache "Gerónimo" habla sobre quienes fueron los verdaderos genocidas en América.



El Sr. Borrego es presidente del "Cultural Heritage Society of the Camino Real de Tierra Adentro" en San Elizario, Texas. pic.twitter.com/uA9GpFgkUa — Hispaniarum Rex 🇯🇪🇪🇨 (@HispaniarumRex) February 9, 2022

«Si vas a los estados de nombre español: Montana, Nevada, Nuevo México, Colorado, Arizona, Utah, California, Texas y Florida. En esos estados están las reservaciones de los indios hoy. Pero no hay reservaciones en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia... nada. ¿Sabes por qué? Solo tienes que ir a mi lugar favorito, Plymouth Rock », comienza Borrego.

«En Massachusetts donde llegaron los ingleses, 22 años después de que Oñate llegara a San Elizario . Allí en Massachusetts cuando llegaron los ingleses se toparon con la tribu de Wampanoag, que para nosotros es el primer día de Gracias que se celebra en noviembre. Muy bonito, ingleses. Y el presidente Lincoln lo uso de ejemplo para el día de Gracias de la nación. Muy bonito. Pero, ¿donde están los Wampanoag ?», se pregunta retóricamente el bisnieto de Gerónimo.

«No hay ni uno. ¿Y sabes por qué no hay? Porque la diferencia entre un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Playmouth Rock hasta los estados de nombre español. Esa es la diferencia. Ya no más en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. A México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, te puedes ir a Perú... ahí están los indios. Donde estaban los ingleses, no hay ni un indio . Esa es la diferencia y es lo que queremos decir al mundo: abran los ojos. ¿Quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses, no los españoles», concluye.