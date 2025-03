Anne Lacaton: «Es un problema creer que el espacio privado es algo egoísta»

Anne Lacaton (Saint-Pardoux-la-Rivière, 1955) lleva décadas preocupada por la calidad de los hogares que habitamos, y ha visto cómo en los últimos tiempos los apartamentos de las ciudades se hacían cada vez más estrechos, más oscuros, menos humanos, hasta reducirse ... a espacios mínimos donde dormir, y poco más: el imperio de la eficiencia es una habitación pequeñita. Ella ha dedicado gran parte de su carrera a combatir esa dinámica, a revertir sus efectos. Entre sus proyectos más celebrados encontramos varios edificios de vivienda social rehabilitados en distintas partes de Francia: donde antes solo había pisos modestos y lúgubres, ella crea terrazas y paredes de cristal que devuelven la fe en la luz del día, y en otras cosas. Hace unos meses recibió el prestigioso premio Pritzker junto a su socio, Jean-Philipe Vassal , por el «espíritu democrático» de su trabajo, y ahora aterriza en Madrid con una exposición en el Museo ICO que recorre su extensa carrera. Ella lo resume así: «Como arquitecta mi reto es contribuir a mejorar la calidad de la vida».

—En este último año y medio se ha hecho evidente que las ciudades no cuentan con viviendas de calidad: se nos caía el techo encima, las paredes. De hecho, usted inauguró el último Congreso Internacional de Arquitectura de Pamplona, promovido por la Fundación Arquitectura y Sociedad, hablando precisamente de este asunto.

—La pandemia no ha creado este problema, pero sí lo ha revelado: lo ha hecho más obvio, más visible, porque todo el mundo ha sufrido los malos niveles de calidad de sus viviendas. Y ese es un punto básico para hacer una ciudad más vivible, más placentera, más humana. Para nosotros, desde que empezamos en la arquitectura, el tema de la calidad de la vivienda ha sido esencial, absolutamente esencial, porque la vivienda es lo más importante para todo el mundo. Las casas que se construyen solo para existir, que son las que se hacen en las ciudades, no son buenas, no son satisfactorias, porque restringen algo esencial: son espacios tan pequeños que no permiten tener libertad para la vida. Para nosotros estaba claro que esta noción tenía que ser revisada, y empezamos a ver cómo podíamos ampliar estas viviendas, aumentar su tamaño, porque esa es una condición para tener más libertad.

—¿Por qué hemos construido casas tan pequeñas en las ciudades? ¿Por qué nuestras casas son tan pequeñas?

—Creo que es el resultado de muchos factores. Para empezar, el coste, el coste del suelo, el coste de la construcción en ciudades, que se ha incrementado mucho por algunas razones artificiales. Nunca se pone en la balanza la calidad de la vivienda, solo la eficiencia: esa es una de las razones. En Francia lo hemos visto: el desarrollo privado se ha convertido en el modelo de construcción, y lo privado no tiene los mismos intereses que lo público para la calidad de la vivienda. Solo se tiene en cuenta la cantidad, los beneficios. Y luego todo esto se combina con la nueva visión sobre lo que es un urbanita.

—¿A qué se refiere?

—Poco a poco esta visión ha cambiado. Ahora hablamos de individuos que quieren servicios públicos, que comparten piso, que utilizan espacios de ‘coworking’… Ha sido una evolución, y tiene que ver en parte con el hecho de que cada vez más familias no se pueden permitir vivir en el centro de las ciudades. El tipo de ciudadano que vive en el centro es muy diferente ahora. Y todo eso poco a poco se ha convertido en una especie de argumento para afirmar que al final no necesitamos más espacio individual para nosotros, porque todo se desarrolla en la esfera pública o compartida.

—¿Qué piensa de esos argumentos?

—Es estúpido oponer lo público a lo individual, todo es necesario. Tenemos que aceptar que el espacio individual es importante, porque uno de los problemas de las últimas décadas ha sido creer que el espacio privado es algo egoísta. Lo que hemos visto y vivido muestra que el espacio individual no debería ser olvidado, no debería ser restringido. Una casa no es un sitio en el que descansar por la noche y hacer las mínimas comidas posibles. Hay que acabar con esa noción de lo mínimo. Necesitamos espacio para las familias, para las diferentes actividades que hacemos en casa.

—¿Cree que la vivienda pública es una solución a estos problemas?

—Me gustaría decir que sí… Francia era un país donde la vivienda social era muy importante: un sesenta por ciento de las viviendas alquiladas eran públicas. Pero la proporción ha cambiado, ahora hay más vivienda de empresa privada, y el sector público se está hundiendo. En diez años ya ha cambiado la calidad de la vivienda. No en términos de construcción o equipamiento de las casas, sino en términos de espacio... Yo creo mucho en el hecho de que la vivienda, como el agua, como la energía, deberían ser gestionados por lo público, porque es la única manera de que sean asequibles para todo el mundo. Y ahí los requisitos de calidad pueden ser impuestos.

—¿Hasta qué punto nos condicionan la vida la arquitectura y el urbanismo que nos rodea?

—La condicionan por completo, lo condicionan todo. De hecho, si no hubiera vida humana no tendrían sentido ni la arquitectura ni el urbanismo. Son realidades que están ligadas entre sí, absolutamente.

—¿Necesitamos más leyes que protejan la calidad de la vivienda?

—Creo que hay leyes suficientes, probablemente hay demasiadas leyes, demasiadas normas, demasiados requisitos técnicos y medioambientales. Todo eso está ahí, y es la prueba de que aplicar eso no es suficiente para tener buenas viviendas. Para mí no es un problema de leyes, de requisitos, de dinero, para mí es un problema de voluntad. Hay que querer hacerlo.

—¿Y nos falta voluntad?

—Es bastante obvio que muchas ciudades europeas en términos de espacios públicos y servicios públicos tienen un gran nivel. Tienen teatros, museos, grandes infraestructuras culturales y también administrativas. Además de parques, claro. En las últimas décadas se han esforzado mucho por mejorar la calidad del espacio público, con grandes inversiones. Pero no se han preocupado por la calidad de la vivienda. Por eso no podemos decir que las ciudades son lo suficientemente buenas: porque el elemento más esencial, la vivienda, no es de calidad.

—Por cierto, usted dice que la demolición es una pérdida de energía, material e historia, por eso apuesta por transformar los edificios, que es algo mucho más barato y sostenible.

—El desperdicio de las demoliciones es evidente. Para las nuevas construcciones los requisitos son muy elevados en términos de emisiones de CO2, de la cantidad de materiales utilizados y ese estilo de cosas. Pero es extraño que en estos cálculos nunca se tiene en cuenta lo que tienes que hacer antes. Por ejemplo, para hacer un edificio donde antes había otro, el gasto de la demolición nunca se tiene en cuenta en este balance. Eso es un problema. En nuestros proyectos sí lo calculamos. Cuando transformamos un edificio ‘gastamos’ la mitad de CO2 que si lo tirásemos abajo para hacer uno nuevo. Tardaríamos sesenta años de vida del nuevo edificio para compensar el gasto de CO2 de la demolición. Y esto nunca se tiene en cuenta. Y luego están los materiales... Hay muchos motivos ecológicos para considerar estos números, y lo mismo desde el punto de vista económico: el coste de la transformación es un tercio del de la demolición y la nueva construcción.

—Usted ha convertido una fábrica de galletas en una casa, y un astillero en un museo... ¿Se puede transformar cualquier edificio?

—Es difícil generalizar, pero lo que es importante es no tener una idea a priori, y observar lo que tienes delante con la mente abierta. Hay que ver lo que es valioso, lo que tiene posibilidades, descubrirlo. La mayoría de las veces los edificios se pueden transformar, sí. Y a veces lo que necesitan son pequeñas reparaciones, porque a veces es algo pequeño lo que falla, lo que no funciona. La estrategia es mirar muy de cerca, sin prejuicios, y eso es lo que nos permite pensar soluciones particulares, adaptadas a cada caso.

—¿Cómo se relacionan la arquitectura y la política? ¿Siempre hay una propuesta política detrás de un proyecto?

—No sé si hay una propuesta política, pero está claro que el urbanismo y la intervención del espacio público vienen de las decisiones políticas. Y la arquitectura es política porque tiene que ver con la vida del día a día de todo el mundo. Esto no es fundamentalmente malo. Lo que ocurre hoy es que probablemente los políticos no se preocupan lo suficiente por este estrecho vínculo que hay entre la arquitectura, el urbanismo y la vida de la gente. Y todo esto es político, pero no solo es responsabilidad de los políticos. También son responsables el arquitecto, el urbanista, el constructor…

—¿Cree que es posible lograr que haya ciertos acuerdos, como la necesidad de reducir la contaminación en las ciudades o mejorar la calidad de las viviendas, que estén por encima de las ideologías de los partidos políticos?

—Debería ser así, sí. De hecho, es algo que debería estar por encima de las intenciones políticas particulares, porque tiene que ver con la democracia misma. No deberían ser objetivos propiedad de una ideología concreta. Es cierto que parecen ideas más propias del socialismo, pero no nos debería preocupar eso, sino la meta a conseguir.

—¿Diría que una vivienda es una condición necesaria para una buena democracia?

—Sí, está claro. Eso no significa que la vivienda sea necesariamente peor en los países que no son democráticos, pero por otro lado cualquier democracia debería hacer lo que fuera para proveer de buena vivienda a sus ciudadanos. Del mismo modo que ofrecemos buena cultura, una buena educación. No debería ser un tema de discusión.