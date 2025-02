Andrea Levy: «Tinder es el McDonald's del amor»

-Yo no sé si usted se acuerda del número que le montaron a Paco Álvarez Cascos cuando se divorció.

-Ser dogmático es un infierno consigo mismo.

-Usted ha tenido un novio independentista.

-Mi libertad personal conecta con la raíz liberal del PP.

-Otro que es cantautor de Podemos.

-El otro no es el mal. Hay muchos colores y tenemos que ejercerlos todos.

-Y hasta un columnista de El País. Y además ni está casada ni ha hecho la Primera Comunión.

-Nuestra democracia, si la queremos plena, consiste en no rechazar a nadie porque no piensa como nosotros o no lleva una vida como la nuestra. Mi partido me ha visto siempre muy segura de mí misma y me ha respetado.

-Y luego va a los socialistas y les dice que la Cultura no es de izquierdas.

-No se puede explicar la historia de nuestra nación sin asumir nuestra identidad libre y plural.

-La izquierda ha intentado hacer siempre lo contrario.

-Y por eso la derecha tiene que explicar que la cultura es el acervo que da a una España compleja una identidad plural pero que podemos compartir. Y además, lo de la izquierda con la Cultura es puro esnobismo.

-¿Por qué?

-Porque no ha intentado nunca una gestión cultural amplia y no sectaria. La Cultura es gestión. Son 700.00 puestos de trabajo. Lo que demuestra que nosotros nos tomamos en serio la Cultura es que la sabemos gestionar.

-Almeida.

-En tiempos de ideologías de pureza difusa, la empatía gana. Almeida sabe padecer y sentir como cualquier español. Bajando el tono ha ampliado el margen por la izquierda. También con una segunda como yo que dice Madrit en lugar de Madriz.

-Son muy distintos.

-Pero reímos mucho y trabajamos muy a gusto.

-Oiga, si tan a gusto están, piense que el alcalde está soltero.

-Almeida me gusta mucho como jefe y ya conoces el refrán de la olla.

-No mate usted la expectativa.

-Le tengo mucho cariño. Es un jefe que cuando vas cabizbaja porque sabes que mereces la bronca del siglo, en lugar de regañarte te enseña a hacerlo mejor.

-Lo tiene todo. Espabile, mujer.

-Es el casamentero número uno de España, seguro que le salen novias.

-No se quiere precipitar, me dijo.

-Es que es muy exigente.

-Preséntele a sus amigas.

-Calle, calle, que están todas locas por él. Me mandan cada barrabasada por whatsapp que hasta yo me sonrojo.

-Pero de momento no hay nada.

-Es muy reservado sobre su vida. En cambio sobre la mía es muy cotilla.

-No se deje intimidar.

-Es que a veces me amenaza con cesarme si no le cuento.

-¿Y le cuenta usted?

-Hombre, es que a veces parece que va en serio con lo de cesarme. Y luego va y se lo cuenta a cinco más.

-Tan distintos no son, en realidad.

-Él controla mucho las emociones. Yo no tanto. Trabaja muy bien en equipo, nos trata a todos muy bien y obtiene lo mejor de cada uno.

-Yo sigo pensando que le conviene.

-¿Me estás intentado encasquetar a Almeida?

-Oiga, es que me gusta tanto que si no se lo queda usted, me lo quedo yo.

-Pues oye, público masculino también tiene.

-Pero él busca a su princesa.

-Él no busca a la mujer de su vida, él busca a la mujer de sus sueños. Yo se lo digo: «Hay que desmitificar un poco, Hay que ir de flor en flor, José Luis».

-No creo que en esto le haga caso.

-No, él está más cómodo en Mayflower con sus amigos, y su White Label con hielo, que en Tinder.

-Hombre, Tinder.

-Es el McDonald's del amor. Cuando te apetece comer y tienes antojo de lo más. Yo no lo he probado.

-Tan bonita que me iba a quedar la próxima pregunta.

-Pero sí he encontrado el amor en otras redes sociales.

-Cuente o le ceso.

-En Instagram. Yo llevo mis perfiles en las redes. Hay que aguantar lo que los demás quieran decirte cuando tienes un cargo como el mío.

-Fue novia de mi admirado y querido Nacho Vegas. Los genios de cerca.

-En la vida privada son insoportables. Están de mal humor cuando acaban un concierto, están de mal humor porque no les sale una canción, o un bolo. Están de mal humor por todo. Pero Nacho es un trazo de pan y yo le quiero a pesar de los pesares.

-Una confesión.

-Me reconoció que mis amigos de derechas habían sido mucho más abiertos aceptándole a pesar de ser medio comunista que los suyos aceptándome a mí por ser del PP.

-La derecha es la libertad.

-Con los independentistas me pasa lo mismo: si no entras en su marco mental, no puedes conversar. Yo les escucho con la voluntad de entenderles y ellos sólo hablan con la mentalidad de que me tienen que convencer.

-Y luego está lo de Pablo, claro.

-¿Qué Pablo?

-Pablo Iglesias.

-Pedro le tiene totalmente pillado. Es que le pide el despido libre y se lo da.

Conteste en dólares Si le regalara un millón. Soy de la Virgen del puño. Lo ahorraría. Si le regalara 100. Lo mismo pero te preguntaría si estás loco y qué quieres de mí. Si pudiera ser invisible, ¿dónde se colaría? En un Consejo de Ministros para ver si PSOE y Podemos se llevan tan bien, y más con la que le va a caer ahora a Pablo Iglesias . A qué otra era le gustaría viajar unos días. Al año 2120, para ver cómo es el futuro, y volver para explicarlo. El aperitivo que toma al final de un duro día ganado. Un Gimlet en José Alfredo. Aunque también me gusta mucho Richelieu. A veces está Ussía con su whisky, Entonces empiezan las conversaciones que merecen la pena.