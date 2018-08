Dos ancianos se escapan de su residencia para asistir a un festival de heavy metal

El heavy metal no tiene edad, y sí la tiene es para gente mayor. Dos ancianos se escaparon de su residencia en Alemania para asistir al Wackern Open Air, el festival más grande e importante de este género musical con 75.000 asistentes y más de un centenar de bandas.

Las autoridades locales, según informa «The Washington Post», dijeron que la pareja desapareció de su casa de retiro en Dithmarscher, en el distrito de Schleswig-Holstein, y se fueron al festival en Hamburgo.

«Obviamente eran amantes del metal. La residencia se organizó para transportarlos de vuelta en unos taxis», explicó la fuerza policial. Así que rápidamente activaron los protocolos de búsqueda y ambos fueron localizados en el lugar de tan popular evento a las tres de la mañana «desorientados y aturdidos». La policía alemana añadieron que los hombres «eran reacios a irse a casa, por lo que una patrulla acompañó al taxi contratado como precaución».

Peter Berndt, portavoz del departamento de policía de Itzehoe, explicó que se cree que los dos hombres habían llegado al festival a pie y en transporte público, aunque no está claro cuándo llegaron exactamente a Wacken y cuánto tiempo pasaron en el festival.

La vigésimo novena cita del heavy mundial en Wacken, un pueblo de apenas 1.800 habitantes, ha recurrido este año a grandes clásicos del género y habituales de su cartel para ofrecer a los asistentes lo que buscan con bandas como Clawfinger, Sepultura, Bonfire, Nightwish o In Extremo.

Al mismo festival fueron esta misma edición otros ancianos, sin escaparse en este caso, eso sí, como podemos ver en este tuit de una asistente que fue comentado por la cuenta oficial del festival y donde comentan: «Nunca eres demasiado mayor para rockear».

