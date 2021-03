Un anciano encuentra los restos de un palacio episcopal de la Edad Media en su jardín

Un funcionario británico jubilado residente en la localidad inglesa de Wiveliscombe encontró en su jardín nada más y nada menos que los cimientos de un palacio episcopal medieval durante el desarrollo de una obra. «Vivo solo en una casa en Palace Gardens y soy discapacitado, por lo que estaba construyendo un 'bungalow' en el jardín para mí y planeaba vender la casa», dijo Charles Pole, de 81 años a la prensa local.

The remains of a 13th century bishop's palace have been discovered in Somerset during the building of a bungalow after being missing for centuries @SWNS#somerset#palace#news#Discoverypic.twitter.com/EA1TTvCgdE