Acusan de maltrato animal a un festival británico por teñir de rosa un rebaño de ovejas para promocionarse

Las organizaciones en defensa de los derechos de los animales han acusado al Festival Latitude, que se celebra estos días en Reino Unido, de crueldad y maltrato animal por teñir la lana de varias ovejas de rosa como parte de su campaña de promoción.

Todo comezó con el tuit que los organizadores del evento celebrado en la ciudad de Suffolk compartieron el 18 de julio en el que aparecía en un vídeo el rebaño tintado de rosa bajo el título «Las ovejas han llegado». Rápidamente los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticar el color de la lana de los animales y exigieron a los organizadores una explicación.

Latitude Festival defendió que se trataba de un tinte natural basado en agua al que de hecho los animales estaban acostumbrados porque era parte de un insecticida y antiparásito que se empleaba con normalidad en la granja.

La organización PETA UK condenó a Latitude Festival por una «desconsiderada treta publicitaria para llamar la atención». «En 2019, solo las personas crueles e ignorantes sigue utilizando a los animales como juguetes vivientes», escribieron en Twitter. «Hemos aprendido bastante sobre animales como para saber respetarlos y admirarlos por su habilidad de vivir en un mundo que estamos destruyendo», añadieron.

In 2019, only ignorant or cruel people still use animals as living toys, props, and photo ops. We've learned enough about animals to know to respect and admire them for their ability to live in a world we're fast destroying.pic.twitter.com/vYtJzbHsnk