"19 días y 500 noches", 25 años del disco que convirtió a Sabina en leyenda Para celebrarlo sorteamos un pack muy especial con la trayectoria del artista, ¿te atreves a completar los versos de sus canciones más internacionales?

ABC Actualizado: 26/08/2019 10:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se cumplen 20 años de su publicación, 19 días y 500 noches, sigue siendo no solo para Joaquín Sabina sino para muchos de sus fans, su obra maestra, en unas declaraciones desveló que: "Lo cierto es que mientras lo hacíamos, y hasta después de unos pocos años, no me di cuenta de que 19 días y 500 noches era lo que digo ahora: el disco de mi vida, mi mejor disco. Sigue siéndolo para mí. Acepté mi voz tal como era. Un disco muy desnudo". Y es que las canciones de este disco son consideradas por muchos las más autobiográficas del cantante.

Su brillante trayectoria ha estado plagada de éxitos convirtiendo a este madrileño de corazón en uno de los autores e intérpretes más importantes e influyentes de la historia de la música española. Para homenajear a este artista hemos elaborado un trivial con sus canciones más internacionales como “Calle Melancolía”, “Pongamos que hablo de Madrid” o “Princesa” en las que te retamos a que termines los versos. ¿Te atreves? Solo con participar entrarás en el sorteo de una edición muy especial que recoge su obra en 19 discos.

Durante estas dos décadas, el disco que marcó un antes y un después en la carrera del artista, ha vendido más de un millón de ejemplares convirtiendo a Sabina en uno de los artistas españoles más importantes del mundo.