Más de 900.000 euros a quien descifre esta escritura con más de 5.000 años

La enigmática escritura de la civilización del valle del Indo ha mantenido en vilo a los académicos y alimentado numerosos debates. Es un sistema que nació hace más de 5.000 años en lo que hoy es Pakistán, Afganistán e India sigue siendo un gran interrogante. Lo que resulta llamativo si tenemos en cuenta todo lo que sabemos de los reinos temprano y antiguo de Egipto y de la antigua cultura china Erlitou, contemporáneos a ellos. Ahora, se ofrece un poderoso incentivo de un millón de dólares a quien logre descifrar el secreto de su escritura.

Una secuencia de caracteres del Indo CC

M. K. Stalin, ministro principal del estado sureño de Tamil Nadu, es quien ha lanzado el desafío. La importancia de lograrlo ya la destacaba a la BBC el indólogo, Asko Parpola: «La escritura del Indo es quizá el sistema de escritura más importante que está sin descifrar». Además, sería una forma de resolver una disputa cultural sobre el pasado de la India y los descendientes de esta civilización.

Porque lo cierto es que esta escritura provoca divisiones. Algunos afirman que los dravidianos del sur de la India son el pueblo indígena del país, y que los arios del norte de la India fueron invasores europeos. Otras, sostienen lo contrario. Romper el código de esta escritura podría solucionar esta cuestión.

¿Por qué es tan complejo descifrar esta escritura?

Fue el Servicio Arqueológico de la India los que hicieron los primeros hallazgos de esta civilización en 1924. Desde entonces, ya se supera la cifra de 4.000, como el número de artefactos encontrados en las múltiples excavaciones descubiertas. Y los descubrimientos van a paso extra lento.

Un equipo liderado por Nisha Yadav del Instituto Tata de Investigación Fundamental de la India ha desarrollado un modelo de aprendizaje automático que consiguió identificar 67 signos, según Artnet. El problema está en que todos los textos son muy cortos (la mayoría de las veces cinco caracteres, máximo 34) y no hay ninguno bilingüe. Además, carecemos de algo semejante a una piedra de Rosetta o de referencias cruzadas que permitan llenar los espacios vacíos o dar algunas pistas.

Caracteres del Indo de una impresión de un sello cilíndrico descubierto en Susa CC

«Cualquiera que sea el grupo que reivindique esa civilización, podrá afirmar que fue uno de los primeros en tener una planificación urbana y un comercio asombroso, o que navegaba por los mares para comerciar a escala mundial», ha explicado a la CNN Rajesh P. N. Rao, profesor de informática de la Universidad de Washington y estudioso de esta escritura. En suma, ganaría caché el que pueda decir: 'Era nuestra gente la que hacía eso».

Ganar una nueva lugar en el reino de la historia

El misterio de esta civilización ha atraído a estudiosos y aficionados. Las excavaciones descubrieron una sofisticada organización urbana y complejos sistemas de drenaje. Sus asentamientos llegaron a albergar a más de 60.000 personas. Esta civilización llamada Harappa de varios milenios (los expertos fechan su vida en la Edad del Bronce, entre el 3.300 y el 1.300 a. C ), empleó la agricultura, la ganadería, la metalurgia o la alfarería. Y llegó a ocupar un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados. Por tanto, no es de extrañar que rivalice con las grandes civilizaciones.

Sin embargo, a expertos lingüistas y arqueólogos se les ha resistido la resolución de su código. Asko Parpola, un indólogo finlandés que lleva examinando la escritura del Indo desde 1964, declaró a los medios que descifrarla podría colocar a la civilización del valle del Indo en el reino de la historia, en lugar de la prehistoria. «Dando una nueva perspectiva a la evolución cultural de la India.

Durante el segundo y tercer milenios a.C., los mercaderes del Indo llegaron a comerciar con pueblos del Golfo Pérsico y Medio Oriente. Lingotes de cobre, perlas, especias o marfil se acumulaban en sus barcos. Y fabricaban joyas de oro y plata. Sin embargo, hacia 1800 a.C. la civilización se derrumbó y la población se dispersó. Se especula si cambios en el clima y largas sequías favorecieron su caída.

Sin embargo, resolver este misterio tiene sus riesgos. La CNN o 'The New York Times' destacan que Rao en una charla TED confesaba haber recibido cartas de odio. Y otros, amenazas de muerte, como Steve Farmer, quien, junto con sus colegas, sorprendió al mundo académico en 2004 al argumentar que la escritura del Indo no representa una lengua en absoluto, sino que es simplemente un conjunto de símbolos como los que veríamos en las señales de tráfico modernas. Pese a ello, aficionados y expertos no cejan en su intento de solucionar este atrayente rompecabezas.