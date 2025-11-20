Suscribete a
¡Sorpresa! Theia y la Tierra eran vecinos

El objeto del tamaño de Marte que hace 4.500 millones de años se estrelló contra nuestro mundo y dio origen a la Luna no venía del lejano Sistema Solar Exterior, sino que 'nació muy cerca de nosotros

Simulación de la colisión de Theia contra la Tierra hace 4.500 millones de años
Simulación de la colisión de Theia contra la Tierra hace 4.500 millones de años Archivo
La historia de nuestro pequeño planeta azul es un relato lleno de violencia y transformaciones dramáticas. Pero, sin duda, el episodio más brutal tuvo lugar hace alrededor de 4.500 millones de años, cuando la joven Tierra chocó contra un objeto del tamaño de Marte. ... Los científicos lo llamaron Theia (madre de Selene, diosa de la Luna en la mitología griega), y su impacto, un cataclismo de proporciones épicas, no sólo 'puso a cero' el contador de nuestro planeta, sino que dio lugar al nacimiento de la que aún hoy es nuestra inseparable compañera orbital. Los incandescentes escombros, en efecto, una mezcla del material de ambos cuerpos, fueron lanzados al espacio, donde primero formaron un anillo alrededor del planeta, y después se aglutinaron para formar nuestro satélite.

