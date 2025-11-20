¡Sorpresa! Theia y la Tierra eran vecinos

La historia de nuestro pequeño planeta azul es un relato lleno de violencia y transformaciones dramáticas. Pero, sin duda, el episodio más brutal tuvo lugar hace alrededor de 4.500 millones de años, cuando la joven Tierra chocó contra un objeto del tamaño de Marte. ... Los científicos lo llamaron Theia (madre de Selene, diosa de la Luna en la mitología griega), y su impacto, un cataclismo de proporciones épicas, no sólo 'puso a cero' el contador de nuestro planeta, sino que dio lugar al nacimiento de la que aún hoy es nuestra inseparable compañera orbital. Los incandescentes escombros, en efecto, una mezcla del material de ambos cuerpos, fueron lanzados al espacio, donde primero formaron un anillo alrededor del planeta, y después se aglutinaron para formar nuestro satélite.

Sin embargo, esta teoría arrastra desde siempre una molesta inconsistencia química. De hecho, la mayoría de los modelos de impacto realizados hasta ahora sugieren que la Luna debería estar compuesta en su inmensa mayoría (se llegó a hablar de un 70% o más) por el material de Theia. Y como se suponía que Theia se había formado en una región distinta del Sistema Solar, sus composiciones isotópicas, es decir, sus 'huellas químicas' deberían de ser muy diferentes a las de la Tierra. Pero no es así.

Los isótopos son variantes de un mismo elemento que sólo se distinguen por el número de neutrones en su núcleo atómico. Y se cree que en el Sistema Solar primitivo la distribución de estos isótopos no era uniforme, lo que permite a los planetólogos rastrear el lugar de nacimiento de un cuerpo celeste.

Pues bien, al examinar las rocas lunares traídas a la Tierra por las misiones Apolo y compararlas con las terrestres, los científicos se encontraron con que las firmas isotópicas eran prácticamente indistinguibles en elementos clave como el oxígeno, el cromo, el titanio, el calcio o el circonio. En otras palabras, la Tierra y Theia eran 'gemelos químicos'. Algo realmente desconcertante y que obligaba, para explicarlo, a proponer escenarios forzados y poco realistas: o la Tierra y Theia se mezclaron perfectamente tras el impacto (como batir dos masas de tarta hasta hacer una sola, lo cual es muy difícil de lograr con un impacto cósmico), o la Luna se formó principalmente a partir del manto terrestre y Theia quedó totalmente destruida..., o Theia se originó, como sugiere un nuevo estudio, en el mismo 'barrio' que la Tierra.

La prueba de fuego

En una investigación recién publicada en 'Science' un equipo de investigadores, liderado por el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS) y la Universidad de Chicago, acaba de sugerir, en efecto, que Theia y la Tierra eran mundos vecinos. Cosa que ha conseguido haciendo la comparación más precisa hasta ahora de varios isótopos de un único y crucial elemento: el hierro.

¿Y por qué precisamente el hierro? Porque sabemos que, en las primeras etapas de formación de la Tierra, la mayor parte del hierro se hundió para formar el núcleo del planeta, igual que una piedra se hunde en el agua. Por tanto, el hierro que hoy encontramos en el manto, la capa que está justo debajo de la corteza terrestre, sólo pudo haber llegado después de que el núcleo se hubiera consolidado, es decir, a bordo de Theia. El hierro del manto, pues, es la 'huella dactilar' más limpia que tenemos del impactador.

De este modo, y al analizar con altísima precisión los isótopos del hierro Fe 54 y 58 en 15 rocas terrestres y seis muestras lunares de las misiones Apolo, los investigadores confirmaron lo que ya se sabía para otros elementos: la Tierra y la Luna son, también en el hierro, indistinguibles isotópicamente.

Ingeniería planetaria inversa

A partir de estos nuevos datos, los investigadores aplicaron una especie de 'ingeniería inversa' a escala planetaria. Y en lugar de preguntar simplemente qué fue lo que ocurrió, trataron de averiguar qué clase de composiciones iniciales habrían debido tener la Tierra primitiva y Theia para dar como resultado lo que observamos hoy: dos cuerpos con una firma isotópica idéntica.

Para ello, no sólo utilizaron el hierro, sino que integraron los datos ya conocidos de otros elementos como el cromo, el molibdeno y el circonio. Los resultados apuntan a una conclusión que parece desmantelar las hipótesis de colisiones complejas y homogeneización química: tanto Theia como la mayor parte del material de la Tierra se originaron en la misma región del Sistema Solar.

«El escenario más convincente -afirma Timo Hopp, científico del Max Planck y autor principal del estudio- es que la mayoría de los bloques de construcción de la Tierra y Theia se originaron en el Sistema Solar interior». En otras palabras, Theia y la proto-Tierra eran vecinas.

Más cerca del Sol

Pero no solo eso. La investigación, de hecho, va un paso más allá sobre los orígenes de Theia al usar como material de referencia distintas clases de meteoritos. Los 'no carbonáceos', de hecho, se asocian al Sistema Solar interior y los 'carbonáceos' al exterior. Así, Hopp y sus colegas calcularon que la composición de la Tierra primitiva puede explicarse como una mezcla de meteoritos conocidos, pero no ocurre lo mismo con Theia.

Para que el balance cuadre, Theia debió estar compuesta por una mezcla de materiales ligeramente distinta, que bien podría incluir un componente aún no identificado o, más probablemente, un material que se formó aún más cerca del Sol que la proto-Tierra. Lo cual quiere decir que Theia probablemente nació en una órbita más próxima a nuestra estrella de lo que estábamos nosotros. Si la Tierra se formó, digamos, a una unidad astronómica del Sol (1 UA), Theia podría haberse gestado a 0,8 o 0,9 UA.

Sería algo así como hacer dos tartas de manzana (la Tierra y Theia), pero con frutas compradas en diferentes fruterías. Aunque las dos tartas sean casi iguales, un análisis molecular podría detectar que las manzanas de las dos tartas se cultivaron en terrenos ligeramente distintos. Del mismo modo, fue posible averiguar que Theia no era un 'forastero' procedente del Sistema Solar exterior, sino un vecino cercano, aunque con un ligero 'toque' de 'condimento' que se da más cerca del Sol.

El hallazgo, por tanto, resuelve la paradoja de la similitud isotópica: si ambos cuerpos se formaron en la misma región del Sistema Solar, es lógico que tengan una 'huella genética' común. Lo cual, a su vez, refuerza aún más la hipótesis del gran impacto a partir del que se formó la Luna.

Un reciente estudio, publicado en Nature en 2023, ya sugería que por lo menos algunas partes de Theia no se vaporizaron del todo con el impacto, sino que se hundieron en nuestro planeta y ahí siguen, profundamente incrustadas en el manto terrestre, formando dos misteriosas regiones (del tamaño de continentes) que son más densas que las rocas que las rodean. Los sismólogos las conocen como 'Grandes provincias de baja velocidad de corte' (LLSVP) y están situadas a más de 3.000 km bajo nuestros pies. Dicho de otro modo, el cuerpo que hizo posible el nacimiento de la Luna nunca desapareció por completo, sino que sus restos yacen en las entrañas de nuestro propio planeta.

Otras investigaciones apuntan, además, que el impacto con Theia podría haber estabilizado el eje de rotación de la Tierra, domesticado las mareas y, quizás, incluso sembrado los ingredientes fundamentales para que la vida prosperara. Theia, por tanto, no fue un invasor llegado de lejos, sino un vecino planetario que se fusionó con nuestro propio mundo y cuyo sacrificio hizo posible que nos convirtiéramos en lo que somos hoy.