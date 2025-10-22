Suscribete a
ABC Premium

Quantum Echoes: Google crea el primer algoritmo cuántico verificable, 13.000 veces más rápido que el mejor superordenador

Por primera vez, la 'ventaja cuántica' se puede comprobar en otra computadora o en la naturaleza, lo que abre la puerta a aplicaciones prácticas para crear nuevos fármacos o materiales en cinco años

El nuevo chip cuántico de Google resuelve en 5 minutos una tarea en la que el mejor ordenador tardaría más tiempo que la edad del universo

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Sundar Pichai, director ejecutivo (CEO) de Google
Sundar Pichai, director ejecutivo (CEO) de Google Google
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Google anunció en 2019 que su procesador Sycamore había alcanzado la supremacía cuántica, al realizar en aproximadamente 200 segundos una tarea que a la mejor de las supercomputadoras clásicas del mundo, en ese momento, le habría llevado 10.000 años. El pasado año, dio ... a conocer un nuevo chip, Willow, capaz de resolver en 5 minutos lo que hasta entonces llevaba cuatrillones de años. Este miércoles, el gigante tecnológico ha presentado en la revista 'Nature' un nuevo hito en el camino hacia la computación cuántica a gran escala: el primer algoritmo verificable, que es 13.000 veces más rápido que la mejor de las supercomputadoras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app