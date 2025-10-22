Quantum Echoes: Google crea el primer algoritmo cuántico verificable, 13.000 veces más rápido que el mejor superordenador

Google anunció en 2019 que su procesador Sycamore había alcanzado la supremacía cuántica, al realizar en aproximadamente 200 segundos una tarea que a la mejor de las supercomputadoras clásicas del mundo, en ese momento, le habría llevado 10.000 años. El pasado año, dio ... a conocer un nuevo chip, Willow, capaz de resolver en 5 minutos lo que hasta entonces llevaba cuatrillones de años. Este miércoles, el gigante tecnológico ha presentado en la revista 'Nature' un nuevo hito en el camino hacia la computación cuántica a gran escala: el primer algoritmo verificable, que es 13.000 veces más rápido que la mejor de las supercomputadoras.

Llamado algoritmo de correlador de tiempo desordenado (OTOC) o, para simplificar, Quantum Echoes (Ecos cuánticos), es tan preciso que sus cálculos pueden ser repetidos por cualquier otro hardware cuántico o experimentalmente en la naturaleza para comprobar el resultado.

Quantum Echoes puede calcular la estructura de una molécula utilizando resonancia magnética nuclear (RMN) y allana el camino para obtener aplicaciones prácticas en cinco años. Podría impulsar grandes descubrimientos en el diseño de nuevos fármacos o materiales, resolviendo problemas para los que los ordenadores clásicos y la inteligencia artificial se muestran impotentes.

«La historia de este algoritmo comenzó hace 40 años, casi exactamente esta semana», recordó en un avance a la prensa la semana pasada Michel Devoret, científico jefe de hardware de Google Quantum AI y ganador este año del premio Nobel de Física por sus trabajos pioneros en este campo. «En Berkeley, a mediados de los 80 -continuó-, hicimos un experimento que demostró por primera vez que variables macroscópicas, como corrientes y voltajes en un circuito eléctrico, podían comportarse cuánticamente». A esto siguió una serie de hallazgos que culminaron en 2019 al mostrar que una computadora con varias docenas de qubits (bits cuánticos) alcanzaba la supremacía cuántica.

Efecto mariposa

El nuevo algoritmo «revolucionario» ha resultado un auténtico «desafío» para Google, que ha invertido décadas de trabajo. La tecnología, que consta de cuatro partes, funciona como una especie de eco muy avanzado. «En la primera parte, se ejecutan una serie de operaciones -o compuertas cuánticas- sobre una matriz de 105 qubits. Luego, se perturba un qubit dentro de la matriz y después invertimos el tiempo: ejecutamos la misma serie de operaciones, pero en orden inverso, exactamente al revés», explicó el investigador Tom O'Brian. «Esta operación actúa como el efecto mariposa. Genera una interferencia entre las señales producidas por el movimiento hacia adelante y hacia atrás de las compuertas, y esto forma un eco o un movimiento ondulatorio».

De esta forma, Quantum Echoes ha obtenido una precisión sin precedentes, que los investigadores comparan con leer con un sonar la placa en el casco de un pecio hundido en el fondo del océano. «En nuestro experimento de 'ventaja cuántica' en 2019, solo el 0,1% de los datos necesitaban ser correctos. Para que un algoritmo sea verificable, y a la vez mantenga esa ventaja cuántica, solo el 0,1% de los datos pueden estar mal. Es decir, ¡tuvimos que invertir completamente los porcentajes!», añadió. Esto «no solo demuestra el enorme progreso en los algoritmos en los últimos seis años, sino también la potencia del chip cuántico que tenemos hoy».

Moléculas o agujeros negros

Hartmut Neven, fundador y líder de Google Quantum AI, cree que en cinco años comenzarán a obtener aplicaciones en el mundo real que solo serán posibles con computadoras cuánticas. Quantum Echoes podrá ser útil para estudiar la estructura de sistemas en la naturaleza, desde moléculas hasta imanes o agujeros negros.

En un experimento separado de prueba de concepto, que se publica en el repositorio de artículos científicos arXiv también este miércoles, los investigadores mostraron cómo la nueva técnica puede utilizarse como «regla molecular» para medir distancias más largas entre los átomos de una molécula que los métodos actuales, utilizando datos de resonancia magnética nuclear (RMN). «El artículo aún no ha sido revisado por pares, pero estamos bastante seguros de los resultados», dijo O'Brian.

La RMN actúa como un microscopio molecular, lo suficientemente potente como para ver la posición relativa de los átomos, lo que ayuda a entender la estructura de una molécula. Cuando se utilizan técnicas convencionales, los investigadores solo pueden medir distancias entre átomos hasta una longitud máxima determinada, pero Quantum Echoes fue más allá y reveló detalles desconocidos de dos pequeñas moléculas, lo que supone un paso hacia un «microscópico cuántico». En el futuro, podría emplearse en el descubrimiento de fármacos, para determinar cómo se unen los medicamentos potenciales a sus objetivos. O en ciencia de los materiales, para caracterizar la estructura molecular de polímeros, catalizadores o componentes de baterías.

Millones de qubits

«Por supuesto, el camino no ha terminado -señaló Neven-. Ahora mismo trabajamos con cientos de qubits, pero una máquina cuántica corregida contra errores a gran escala necesitará millones de qubits físicos. Estamos acelerando nuestro desarrollo de hardware hacia esa computadora cuántica de gran escala con corrección de errores». Considera que la competencia más fuerte en este terreno está en China, aunque es difícil conocer «el estado de sus programas». A su juicio, la primera aplicación en el mundo real tendrá que ver con la predicción de la estructura molecular o la interpretación de datos del RMN. «Los requisitos de hardware aquí son relativamente bajos», apuntó.

O'Brian indicó que si hoy en día no se consiguen aplicaciones prácticas es por la tasa de error que aún tiene la computación cuántica. «Hay una posibilidad entre mil de que algo salga mal -recordó-. Y la mayoría de las aplicaciones que hemos evaluado requieren del orden de mil millones de compuertas, así que hay una brecha de tres órdenes de magnitud que necesitamos cubrir».

El chip cuántico Willow Google

Luis Liz Marzán, director científico del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, CIC biomaGUNE, en San Sebastián, considera que el nuevo algoritmo puede suponer una ventaja «realmente impresionante». «Todavía no se había demostrado en la práctica que la computación cuántica pudiese resolver problemas inviables con computación clásica -recuerda-. En este trabajo se demuestra que un cálculo que podría requerir más de tres años en el mejor computador clásico se puede resolver en algo más de dos horas con computación cuántica usando los nuevos algoritmos».

En cuanto a la aplicación a problemas reales, «el resultado apunta a que la computación cuántica podría permitir el análisis de sistemas atómicos o moleculares con una precisión mucho mayor que la actual. La relación con el desarrollo de fármacos o la energía se podría basar en el descubrimiento de estructuras y actividades moleculares de una forma mucho más rápida, por lo que podrían seleccionarse candidatos a fármacos con mayores probabilidades de éxito. El llamado 'in silico drug discovery' (descubrimiento de fármacos por ordenador) se utiliza desde hace décadas, pero tiene limitaciones importantes que podrían solucionarse en el futuro cercano con estas nuevas herramientas».

Para Javier Aizpurua, director científico de Basque Quantum, «encontrar un algoritmo que consiga un caso claro de ventaja cuántica, de varios órdenes de magnitud de rapidez frente a un ordenador clásico, es un hito importante, algo que estábamos esperando en la computación cuántica». Basque Quantum cuenta en San Sebastián con el 'Quantum System Two', el ordenador cuántico más potente de IBM, recién aterrizado por primera vez en suelo europeo. La multinacional estadounidense «también busca (la ventaja cuántica), así que esto puede suponer un pistoletazo de salida para ventajas que van empezar a llegar una detrás de otra».

«Estamos entusiasmados por construir computadoras cuánticas porque pueden resolver problemas que los superordenadores clásicos y la inteligencia artificial no pueden resolver», afirmó Neven. «En palabras de John Preskill (el físico estadounidense que acuñó el término de 'supremacía cuántica'): una computadora cuántica no es simplemente una versión mejor, más rápida y más potente de una computadora convencional. Procesa la información de una manera fundamentalmente distinta, utilizando los principios de la física cuántica». Con una computadora cuántica, «podemos hablar el lenguaje de la naturaleza».