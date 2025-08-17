La primera casa en la Luna será rodante y para dos

«Pasaremos la noche en la Luna, viviendo en mi casita de papel», cantaba Jorge Sepúlveda. Sin tanto romanticismo, el primer hábitat permanente en la Luna será, en efecto, para dos, pero no precisamente de papel. La compañía Thales Alenia Space y la Agencia Espacial Italiana (ASI) ... desarrollarán la primera vivienda permanente en la superficie lunar, llamada Módulo de Hábitat Multipropósito (MPH). El proyecto es un elemento clave del programa Artemis liderado por la NASA para regresar a nuestro satélite natural y establecer una presencia humana sostenible, un paso previo para futuras misiones tripuladas a Marte. Si todo sale según lo esperado, se lanzará en 2033 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (EE.UU.).

El módulo, que será rodante para que pueda ser reubicado según las necesidades sin intervención externa, está diseñado para acoger a una pareja de astronautas durante al menos siete días, que podrían alargarse a 28 con reabastecimiento logístico. Se desplegará en el polo sur lunar, un lugar muy atractivo para los investigadores porque se cree que alberga grandes cantidades de hielo de agua y otros recursos valiosos. Completamente autosuficiente, «proporcionará todos los recursos necesarios para sustentar la vida humana desde la primera visita, realizar experimentos científicos y mantener y reparar los trajes para actividades extravehiculares (EVA)», explica Nicola Genco, gerente de programa del MHP en Thales Alenia Space.

Cilindro metálico

El tamaño del hábitat es de 24 metros cuadrados, comparable al de una autocaravana. Con una altura útil de 2 metros de suelo a techo, su volumen interno total es de unos 40 metros cúbicos, incluyendo el compartimento de esclusa y la cámara hermética que sirve como paso intermedio entre dos ambientes con presiones diferentes, además de la zona habitable.

Uno de los aspectos más importantes del módulo es la seguridad. «La estructura primaria es un cilindro metálico recubierto con mantas de aislamiento térmico multicapas y paneles de protección contra meteoritos, para proteger de los impactos -son más comunes que en la Tierra porque en la Luna no hay gravedad- y las condiciones térmicas externas», dice Genco. En el polo sur lunar las temperaturas pueden variar de más de 50º C en las zonas iluminadas a -200ºC en los cráteres permanentemente en sombra. La construcción también tendrá en cuenta otros desafíos, como el polvo lunar, «que es tóxico, abrasivo y perjudicial para mecanismos», las condiciones de radiación extremas, la falta de iluminación y la baja gravedad.

Pero el hábitat pretende, hasta donde es posible, convertirse en un cómodo refugio, con suficiente espacio para que los astronautas puedan estar de pie y caminar en su interior. Después de una dura jornada en el exterior, «al entrar por la puerta, accederán a la esclusa de aire. Allí, podrán quitarse el traje -no hace falta mantenerlo puesto, el módulo está presurizado- y acceder, mediante una segunda puerta, a la zona de hábitat, dedicada a las operaciones diarias -como dormir o comer-, el mantenimiento y las actividades científicas», resume el responsable de la compañía aeroespacial.

Allí se encuentran la mayoría de los subsistemas necesarios: el calentador de comida, el dispensador de agua, la mesa de trabajo, el inodoro y otros equipos para la tripulación. Las camas pueden retirarse cuando no se usan. Y para aquellos que sientan curiosidad: «El inodoro está diseñado como una solución intermedia entre los que usamos en casa y los que emplean los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS)».

En el área de laboratorio, se podrán llevar a cabo demostraciones tecnológicas y experimentos científicos, recopilando datos relevantes del entorno lunar. Estos espacios dispondrán de energía, control térmico y transmisión de datos.

Un paso a Marte

Actualmente, Thales prevé construir un único módulo, con la posibilidad de fabricar más en el futuro. Incluso se podrán considerar diseños diferentes, más grandes y pesados, si los sistemas de lanzamiento y aterrizaje permiten transportarlos. El primero utilizará para su despliegue una versión de carga del sistema de aterrizaje humano que actualmente se desarrolla en EE.UU.

Nicola Genco cree que el módulo contribuirá a la conquista de la Luna: «A diferencia del programa Apolo, Artemis desplegará infraestructuras en la superficie lunar diseñadas para operar durante años, permitiendo múltiples misiones tripuladas a lo largo de es vida útil». En el caso del MPH será de unos diez años. «Ayudará -prosigue-a alcanzar los objetivos de la NASA de establecer una presencia humana sostenible en la Luna, realizar misiones científicas, de exploración y operaciones logísticas, preparando así futuras misiones tripuladas a Marte». Aunque el hábitat está diseñado para soportar las duras condiciones lunares, «sus tecnologías pueden servir para demostrar sistemas que luego se usarían en Marte, donde las condiciones de temperatura, radiación, gravedad y disponibilidad de recursos son más favorables que en la Luna».

Genco se muestra «profundamente orgulloso» del trabajo realizado, un proyecto que considera «impulsará el progreso tecnológico y científico de toda la humanidad». Aunque desde Thales no han desvelado lo que costará, sí afirman que «enfrentará desafíos nunca antes resueltos y requerirá un esfuerzo extraordinario para alcanzar un hito histórico».

El Módulo de Hábitat Multipropósito no solo será el primer hábitat permanente de la historia en la superficie lunar, sino también el primero en otro mundo. Una casa más allá de la Tierra con diseño italiano.