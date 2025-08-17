Suscribete a
La primera casa en la Luna será rodante y para dos

El hábitat permanente, parte del programa Artemis, se lanzará al polo sur lunar en 2033. Del tamaño de una autocaravana, será construido a prueba de polvo, radiación y meteoritos

HALO, la casa 'flotante' en la que viviremos en la Luna

Recreación del Módulo de Hábitat Multipropósio (MPH) en la Luna Thales Alenia space
Judith de Jorge

«Pasaremos la noche en la Luna, viviendo en mi casita de papel», cantaba Jorge Sepúlveda. Sin tanto romanticismo, el primer hábitat permanente en la Luna será, en efecto, para dos, pero no precisamente de papel. La compañía Thales Alenia Space y la Agencia Espacial Italiana (ASI) ... desarrollarán la primera vivienda permanente en la superficie lunar, llamada Módulo de Hábitat Multipropósito (MPH). El proyecto es un elemento clave del programa Artemis liderado por la NASA para regresar a nuestro satélite natural y establecer una presencia humana sostenible, un paso previo para futuras misiones tripuladas a Marte. Si todo sale según lo esperado, se lanzará en 2033 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (EE.UU.).

