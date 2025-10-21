Suscribete a
ABC Premium

El primer mondadientes de la humanidad

ciencia por serendipia

Resulta fascinante pensar que uno de los objetos más antiguos creados por el ser humano no fue un arma ni un instrumento de caza

Los ensayos con una pastilla azul contra la angina que los pacientes se negaban a devolver

Mondadientes romanos del siglo V encontrados en Suffolk, Inglaterra
Mondadientes romanos del siglo V encontrados en Suffolk, Inglaterra museo británico
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando pensamos en los grandes inventos de la humanidad, tendemos a imaginar herramientas monumentales: el fuego, la rueda o la escritura. Sin embargo, a menudo olvidamos esos pequeños objetos cotidianos que también condensan en miniatura la inteligencia práctica del ser humano. Uno de ellos, ... tan humilde como universal, es el mondadientes. Ese palillo sencillo de madera o hueso es, en realidad, una herramienta milenaria que nos conecta con los primeros gestos de cuidado, estética y salud bucal de nuestra especie.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app