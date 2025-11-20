Suscribete a
PLD Space desvela el primer Miura 5, el súpercohete español reutilizable que volará en 2026

La primera unidad integrada del lanzador servirá para probar todos sus sistemas en condiciones reales antes de que despegue desde la Guayana Francesa. La compañía fabricará tres unidades completas en menos de cinco meses

Miura 5, el cohete español hecho en tiempo récord para conquistar el espacio

La primera unidad del cohete Miura 5, integrada en la fábrica de PLD Space en Elche
La primera unidad del cohete Miura 5, integrada en la fábrica de PLD Space en Elche
La compañía de transporte espacial PLD Space ha desvelado este jueves el aspecto de la primera unidad integrada del Miura 5, el súpercohete reutilizable cien por cien español que será lanzado durante el primer trimestre de 2026 desde el puerto espacial de Kourou, en la ... Guayana Francesa. El gigante, de 70 toneladas de peso y una altura equiparable a la de un edificio de once plantas, es el sucesor del Miura 1, el primer lanzador 'made in Spain' que surcó los cielos en 2023. 

