PLD Space desvela el primer Miura 5, el súpercohete español reutilizable que volará en 2026

La compañía de transporte espacial PLD Space ha desvelado este jueves el aspecto de la primera unidad integrada del Miura 5, el súpercohete reutilizable cien por cien español que será lanzado durante el primer trimestre de 2026 desde el puerto espacial de Kourou, en la ... Guayana Francesa. El gigante, de 70 toneladas de peso y una altura equiparable a la de un edificio de once plantas, es el sucesor del Miura 1, el primer lanzador 'made in Spain' que surcó los cielos en 2023.

El Modelo de Calificación 1 (QM1), como se llama a esta unidad, ha sido desarrollado en las instalaciones de la empresa en Elche (Alicante) en un plazo récord de dos años. Esta primera unidad no será la que vuele al espacio, sino que se utilizará para completar los ensayos de los subsistemas del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, «con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión», que será de prueba y llevará carga experimental de agencias espaciales e instituciones.

Ensayo de destrucción

La segunda etapa del cohete se someterá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo (FTS). Este test permitirá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo.

Por otro lado, la primera etapa deberá pasar una 'Wet Dress Rehearsal' (WDR), una prueba completa de carga de propelentes que replica todos los escenarios que pueden ocurrir durante la fase de llenado de combustibles y presurización. Este ensayo «es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales», señalan desde PLD Space.

«Presentar nuestra primera unidad integrada de Miura 5 es la prueba de que nuestro modelo funciona: integración vertical, infraestructura propia y una filosofía basada en probar, aprender y mejorar. Esta combinación nos permite avanzar más rápido que nunca sin renunciar a la fiabilidad, que es lo que realmente marca la diferencia en este sector», ha destacado Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space junto a Raúl Verdú.

El cohete, fotografiado en las instalaciones de Elche PLD Space

La compañía prevé completar tres unidades integradas del Miura 5 en un plazo de apenas cinco meses. A finales de diciembre, estará lista una segunda unidad de calificación y, en el primer trimestre de 2026, PLD Space presentará el cohete de vuelo que viajará a Kourou para la campaña de lanzamiento. Por todo ello, PLD Space se presenta como la empresa que ha desarrollado un lanzador orbital en menos tiempo, tan solo dos años. Según la compañía, esto ha sido posible gracias a la herencia de lo aprendido con el Miura 1.

En paralelo a este QM1, la compañía continúa con los ensayos de los subsistemas, como los motores, las pruebas de aviónica o la separación de la cofia del cohete, en sus instalaciones de Teruel. Al mismo tiempo, continúa con la obra civil del complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Guayanés (CSG), con avances en las zonas de lanzamiento, preparación del vehículo y centro de control. De esta forma, PLD Space se convertirá en la primera empresa privada que volará desde el puerto europeo, propiedad del CNES.

El lanzamiento, cuando se produzca, permitirá a España formar parte del selecto grupo de 10 países con capacidad autónoma e independiente de acceso al espacio.