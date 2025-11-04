Suscribete a
ABC Premium

Cuando una piedra se partió y cambió para siempre el destino de la humanidad

ciencia por serendipia

La sorprendente historia del primer invento accidental que inauguró la inteligencia técnica

Arqueólogos españoles hallan en Tanzania las primeras herramientas de hueso de la humanidad

Herramientas fabricadas por Homo erectus hace millón y medio de años
Herramientas fabricadas por Homo erectus hace millón y medio de años M.J.R.
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Retrocedamos en el tiempo hasta un día cualquiera de hace más de dos millones y medio de años. En algún punto del África oriental, quizás cerca de las orillas del lago Turkana o en las colinas de Olduvai, un antepasado nuestro manipula una ... piedra. No hay plan, no hay intención creadora. Tal vez intenta romper un fruto, abrir una raíz o simplemente descarga su frustración contra un hueso duro. Lo cierto es que, al golpear, un trozo del canto rodado se desprende dejando un filo inesperado. La piedra, ahora cortante, brilla al sol. Y en ese instante -imposible de registrar, pero decisivo- nace el primer invento de la humanidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app