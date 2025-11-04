Suscribete a
Paracelso, el alquimista que llamaba «asnos de biblioteca» a sus rivales y quemaba libros frente a sus alumnos

grandes rivalidades de la ciencia

El médico suizo de carácter volcánico, lengua afilada y ego descomunal irrumpió como un huracán en la Europa del Renacimiento para enfrentarse a las ideas de Galeno y Avicena

Paracelso, el alquimista rebelde que revolucionó la farmacología

Retrato de Paracelso realizado por el artista Quentin Massys
Retrato de Paracelso realizado por el artista Quentin Massys Archivo
Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Durante el Renacimiento la alquimia vivió su época dorada, convirtiéndose en una de las disciplinas más fascinantes y contradictorias de la historia europea. Para entender este auge hay que imaginar un mundo en plena transformación: el redescubrimiento de los textos clásicos, la efervescencia del humanismo ... y una curiosidad insaciable por desvelar los misterios de la naturaleza.

