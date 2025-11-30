Suscribete a
El Papa se despide de Turquía con una visita al «vaticano de los ortodoxos» y tiende una mano por la unidad de los cristianos

Les separan sobre todo el dogma de la infalibilidad papal y la doctrina sobre el Espíritu Santo

León propone al principal líder ortodoxo colaborar en cuestiones como paz, ecología y defensa de la dignidad humana ante las nuevas tecnologías

La crisis de la guerra de Ucrania empaña la conmemoración del 1.700 aniversario del concilio de Nicea

El papa León XIV durante la Divina Liturgia AFP
Javier Martínez-Brocal

Enviado especial a Estambul

León XIV ha reservado sus últimas horas en Turquía al «Papa» y al «vaticano de los ortodoxos». Igual que él es el sucesor del apóstol san Pedro, el Patriarca ecuménico de Constantinopla es el sucesor de su hermano, el apóstol san Andrés. Su antigua «basílica ... de San Pedro» era la imponente Santa Sofía, pero desde hace siglos, debe conformarse con la pequeña iglesia de San Jorge, construida por ley sin cúpulas, en el Fanar, el barrio griego de Estambul.

