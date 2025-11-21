La odisea de Argonaut: la nave que tendrá que sobrevivir en la Luna para que Europa pueda soñar con ella

El regreso de la humanidad a la Luna, un lugar que nadie ha pisado desde hace medio siglo, se ha convertido, de nuevo, en el centro de la carrera espacial. No obstante, la película no es exactamente la misma a la de los años de ... la Guerra Fría: Estados Unidos sigue siendo uno de los principales protagonistas, si bien su papel hegemónico empieza a tambalearse. China se alza como el nuevo adalid del comunismo espacial y cada vez recorta más y más terreno a la NASA, que está sumida en su propia guerra civil por las políticas de Donald Trump. Mientras, Rusia, otrora líder indiscutible, ahora se ve relegado casi al pelotón.

Pero el elenco no termina ahí: nuevos actores, como Japón, Israel, Emiratos Árabes o India, también pugnan por hacerse un hueco en la 'Luna prometida', cuya conquista se muestra clave en sectores clave como el científico y, sobre todo, el político y el económico. Y Europa, quien a pesar de su amplia experiencia hasta ahora se ha limitado más a la figura de copiloto que de guía, parece dispuesta a despertar de su letanía histórica y reclamar más trama propia.

«O te sientas a la mesa o eres el menú». Este es el mantra que los dirigentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) repiten cada vez que aparecen en las comparecencias públicas aludiendo a la necesidad de que el Viejo Continente se convierta en una figura central de la nueva batalla espacial. Ayer, desde el Centro Europeo de Astronautas (EAC) en Colonia (Alemania), Daniel Neuenschwander, director de Exploración Humana y Robótica de la agencia, lo volvió a enarbolar hasta en dos ocasiones. La ocasión lo merecía: estaba allí para presentar el consorcio de empresas que diseñará, creará y dirigirá uno de los hitos futuros más importantes de Europa en el espacio: la primera nave de carga que aterrice en la Luna. Una misión prevista para 2030 en el marco del Programa Argonaut, cuyo objetivo es transportar a partir de la próxima década carga útil a los próximos asentamientos lunares de la NASA. Y, por qué no, de la propia ESA, quizá.

Noticia Relacionada Un trozo de la Luna en el corazón de Alemania: presentan la nueva base de operaciones de los astronautas europeos Patricia Biosca Las instalaciones, ubicadas en la ciudad de Colonia, recrean en 700 metros cuadrados el ambiente de nuestro satélite, desde el suelo a las temperaturas extremas

Tráiler espacial

El módulo está formado por tres partes principales: el Elemento de Descenso Lunar (LDE), la plataforma de carga (CPE) y la carga útil. Su pieza clave es el LDE, responsable de llevar ese cargamento hasta el suelo lunar con una precisión de 250 metros desde el lugar de aterrizaje, lo que en la Luna podría suponer la diferencia entre caer en una llanura o un cráter. El vehículo tendrá seis metros de altura y 4,5 metros de diámetro, y podrá transportar, una carga de alrededor de 1,5 toneladas en la que se incluirá desde agua o víveres para los asentamientos a rovers para explorar la superficie.

Representación del módulo lunar Argonaut sobre la Luna esa

No será una nave para transportar tripulaciones, pero sí dará apoyo al Programa Artemis de la NASA, el intento estadounidense por volver a la Luna (de ahí el nombre basado en la mitología griega, en la que los argonautas, un grupo de héroes legendarios, navegaron bajo el mando de Jasón para recuperar el Vellocino de Oro en un camino lleno de obstáculos). «Acelerar el desarrollo de este módulo es esencial», explicó Neuenschwander en Colonia. «Este rápido desarrollo del Argonaut, que tiene como objetivo una misión inaugural para 2030, demuestra que Europa está dispuesta a demostrar su capacidad autónoma para alunizar, algo que no es sencillo».

Porque, aunque tengamos en la mente las imágenes de Neil Armstrong pisando la Luna, lo cierto que alunizar allí no es nada fácil: misiones en los últimos seis años como Luna 24 (la nave rusa que intentó regresar pero acabó estampada en el regolito lunar), Beresheet (la sonda india que además de fracasar, acabó esparciendo miles de tardígrados al espacio), Peregrine (el primer intento privado estadounidense que sufrió una fuga de combustible crítica y ni siquiera llegó a destino) u Odiseo (también de una compañía de EE.UU. que sí que llegó, pero alunizó sobre un costado) han demostrado que tan solo posarse ya es toda una hazaña. «Somos muy conscientes de todas las misiones que han fracasado y estamos haciendo un análisis exhaustivo de las lecciones aprendidas durante el desarrollo de esta misión», señaló Neuenschwander. «No debemos repetir un error que alguien más ya haya cometido».

Pero alunizar es solo una de las partes más complicadas de la aventura. Porque, además de hacer de 'tráiler espacial' a la Luna y de posarse sobre la superficie de forma exitosa, Argonaut deberá estar preparado para sobrevivir a la dureza del ambiente extremo: tendrá que resistir las noches lunares (que duran 14 días terrestres) con temperaturas extremas que pueden descender hasta los –150 ºC. Y no solo una, sino todas las noches que se extiendan en los cinco años que está previsto que dure su vida útil, guardando elementos clave como equipos de comunicaciones o navegación. «El diseño tendrá que ser fiable, resistente y, sobre todo, flexible para diferentes tipos de cargas», indicó el representante de la ESA.

¿Qué se nos ha perdido en la Luna?

Pero, ¿qué busca la ESA con este módulo de carga si, de momento, no va a llevar tripulaciones propias a la Luna? «En primer lugar, porque aún no la hemos comprendido ni descubierto completamente», respondió Neuenschwander. «Tenemos objetivos científicos que nos importan. No queremos ir a la Luna solo para plantar una bandera». No obstante, el principal motivo de la construcción de Argonaut es que Europa se convierta en un socio fundamental: mientras no tenga capacidad autónoma para llegar a la Luna con sus propias naves tripuladas, deberá depender de otras agencias que sí tienen esa capacidad.

Mientras no tenga autonomía, ofreciendo sus servicios puede canjear su participación por viajes para su cuerpo de astronautas, a semejanza de lo que ya ha hecho con el módulo de servicio de la cápsula Orion, el transporte de la NASA a la Luna con el que ha conseguido tres asientos en la futura estación lunar Gateway.

Noticia Relacionada HALO, la casa en la que viviremos en la Luna Ángel Gómez Fuentes | Corresponsal en Roma Este jueves se ha presentado en Turín el módulo que se acoplará a la futura estación espacial Gateway en 2027

Los escollos que aún faltan

Pero, a pesar de los planes, la misión aún tiene muchos escollos que superar. Está previsto que Argonaut se lance a bordo de un Ariane 64, un cohete que aún tendrá que ser diseñado y construido. Además, la próxima semana se presentará a su primera prueba de fuego, cuando los estados miembros se reúnan para la reunión ministerial en Bremen (Alemania), donde los países tendrán que acordar el presupuesto de la primera misión. «Allí solicitaremos apoyo del orden de 600 millones de euros para garantizar que se haga realidad», apuntó el director de Exploración Humana y Robótica de la ESA. «Espero sinceramente, y con esto me permito ser un poco ambicioso, que se pueda aprobar en cada reunión ministerial al menos una misión Argonaut». Es decir, una misión Argonaut cada tres años.

Representación del módulo lunar europeo junto a varios miembros de la tripulación trabajando sobre la superficie de la Luna esa

Todo esto está enmarcado dentro de la la estrategia Terrae Novae, la hoja de ruta lunar europea prevista para su culmen en la década de 2040 y que se divide en tres fases. «Primero queremos comprender y demostrar; luego, desarrollar nuestras capacidades; y, finalmente, queremos ir y permanecer allí», señaló Neuenschwander. «Esto nos permitirá participar activamente en la cooperación internacional en lugar de ser meros espectadores».

Empresas privadas como impulso

Para la presentación oficial del Programa Argonaut, la ESA reunió ayer por primera vez a su equipo industrial, dando a conocer que la responsabilidad de liderar el proyecto recae en manos de Thales Alenia Space Italia, responsable de coordinar el diseño, desarrollo y producción de este módulo lunar. En concreto, será el encargado de las actividades de montaje, integración y pruebas del módulo. La división francesa de Thales Alenia Space se encargará del desarrollo y validación del subsistema de gestión de datos, incluyendo el software y los ordenadores de a bordo. Por su parte, Thales Alenia Space Reino Unido será responsable del subsistema de propulsión y de la adquisición de componentes como tanques y propulsores.

La compañía alemana OHB System AG desarrollará el sistema de guía, navegación y control (GNC), además de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Y la empresa noruega Nammo Space es la designada para el diseño y suministro del motor principal, un elemento esencial para las maniobras de descenso. De momento, salvo la española Sener, que trabaja con Nammo, no ha sido revelado el nombre de ninguna compañía patria que participe en el proyecto, «pero está abierto un proyecto de licitación de 63 empresas del que se podrá contar más en el primer semestre del próximo año», señaló Neuenschwander.

Los representantes de las compañías destacaron el carácter histórico del proyecto, que no solo impulsa la capacidad de Europa para explorar la Luna, sino que también abre nuevas oportunidades en el sector espacial internacional. Un nuevo 'salvaje oeste' se está abriendo en el cielo.