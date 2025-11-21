Suscribete a
La odisea de Argonaut: la nave que tendrá que sobrevivir en la Luna para que Europa pueda soñar con ella

El módulo de alunizaje es la apuesta del Viejo Continente para llevar suministros a nuestro satélite a partir de 2030 y, a cambio, asegurar el viaje de los astronautas europeos

Así es Argonaut, la nave de carga europea que aterrizará en la Luna en 2030

Los astronautas de la NASA en las instalaciones LUNA, un centro que simula las condiciones lunares, ubicado en Colonia (Alemania) esa
Patricia Biosca

El regreso de la humanidad a la Luna, un lugar que nadie ha pisado desde hace medio siglo, se ha convertido, de nuevo, en el centro de la carrera espacial. No obstante, la película no es exactamente la misma a la de los años de ... la Guerra Fría: Estados Unidos sigue siendo uno de los principales protagonistas, si bien su papel hegemónico empieza a tambalearse. China se alza como el nuevo adalid del comunismo espacial y cada vez recorta más y más terreno a la NASA, que está sumida en su propia guerra civil por las políticas de Donald Trump. Mientras, Rusia, otrora líder indiscutible, ahora se ve relegado casi al pelotón.

