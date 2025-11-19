Suscribete a
ABC Premium

La NASA niega tajante que 3I/ATLAS sea una nave espacial extraterrestre o cualquier otra cosa: «Es un cometa de más allá del Sistema Solar»

La agencia espacial estadounidense ha hecho públicas nuevas imágenes del objeto interestelar que ha sido el centro de la polémica y las especulaciones desde que fue descubierto el pasado verano

Ni conspiración ni ocultamiento: nuevas noticias del objeto interestelar 3I/ATLAS

En el centro, con un círculo y una espcie de 'cola' detrás, el cometa interestelar 3i/ATLAS
En el centro, con un círculo y una espcie de 'cola' detrás, el cometa interestelar 3i/ATLAS NASA
Patricia Biosca

Patricia Biosca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que fuese descubierto en julio de este año, la polémica en torno 3I/Atlas no ha cesado. Este objeto interestelar, el tercero venido de más allá del Sistema Solar que la tecnología humana ha sido capaz de 'cazar', ha sido fruto de todo tipo ... de especulaciones, incluida la de que se trata de una nave espacial extraterrestre. No obstante, y a pesar de las afirmaciones que se han difundido sobre todo en internet, la mayoría de la comunidad científica lo tiene claro: es un cometa. Uno con propiedades extrañas, sí; pero un cometa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app