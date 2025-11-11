Suscribete a
ABC Premium
Directo
Protestas frente a las Cortes Valencianas ante la comparecencia de Mazón en la comisión de la dana

Muere Antonio García-Bellido, el biólogo que explicó cómo se desarrollan los seres vivos

El científico madrileño, de 89 años, fue reconocido internacionalmente por descubrir los mecanismos moleculares que guían el crecimiento y la diferenciación de los organismos

Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN

Antonio García-Bellido (derecha), en un acto académico en 2004
Antonio García-Bellido (derecha), en un acto académico en 2004 abc

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Ha abierto la perspectiva para entender la lógica del desarrollo». Con estas palabras, el Premio Nobel británico Francis Crick, famoso por ser uno de los descubridores de la estructura del ADN junto con James Watson, reconocía el trabajo de Antonio García-Bellido, uno ... de los científicos españoles más destacados y valorados internacionalmente. El biólogo madrileño falleció el lunes a los 89 años, dejando tras de sí un valioso legado en la investigación sobre cómo los seres vivos acaban siendo lo que son gracias a la genética y la diferenciación celular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app