Cohete Miura 1, en directo: el primer lanzamiento espacial español hoy

En directo el lanzamiento inaugural del cohete espacial 100% español Miura 1, de la empresa con sede en Elche (Alicante) PLD Space. Una prueba destinada a demostrar que el primer lanzador español es capaz de alcanzar los 150 kilómetros de altura, la altura en la que comienza la órbita terrestre baja (LEO), donde se alojan la mayoría de los satélites que nos dan soporte desde más allá de nuestra frontera terrestre. El lanzamiento tiene una ventana de lanzamiento que va desde las 6.10 a las 10.00 horas de la mañana del miércoles, si bien la empresa tiene previsto el despegue a las 6.30.

Según explican desde PLD Space, el lanzamiento se retrasa hasta las 8 AM, si bien la retransmisión comenzará una hora antes desde la base de El Arenosillo (Huelva).

La compañía acaba de explicar que se está dando un "comportamiento anómalo en la carga LOX (oxígeno líquido)", por lo que, de momento, la retransmisión se retrasa hasta las 8 AM. Según lo planeado, la conexión comenzará 45 minutos antes del despegue, por lo que el lanzamiento tendría lugar sobre las 8.45 AM.

El primer cohete 100% español tiene una ventana de lanzamiento aprobada por el Instituto Nacional de Técnica Espacial (INTA) hasta las 10 AM de hoy, 31 de mayo. En caso de demorarse más allá, PLD Space tendrá que parar el intento y pedir nuevos permisos, lo que podría demorar el calendario previsto.

No acabaron ahí los contratiempos de la empresa. Antes de transportarlo a Huelva el pasado mes de marzo hubo que llevar a cabo varios reajustes. Por ejemplo, el propio material de la estructura del cohete pasó de ser acero a estar constituido por aluminio; o se hicieron cambios en las aletas, los aerofrenos, el paracaídas y de la zona en la que viajarán las cargas al espacio. «Sabemos que nos esperan muchos retos, aunque tenemos la certeza de que seremos capaces de resolverlos», concluía Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Desde sus redes sociales, PLD Space confirma una nueva hora de lanzamiento: las 8.30 AM. En breves minutos comenzará el streaming desde El Arenosillo, en Huelva.

Desde PLD Space explican que la misión podría retrasarse o cancelarse debido a problemas técnicos o climatológicos. "Pero esperemos que hoy no sea el caso", señalan.

Aunque la idea es que los componentes del Miura puedan recuperarse a un 70%, durante esta primera prueba de lanzamiento es "es posible que no sea así", señalan desde PLD Space.

Cuatro segundos antes del despegue, no se podrá dar marcha atrás al lanzamiento. Sin embargo, ante cualquier problema, Miura 1 "podría ser neutralizado". "Estamos preparados para cualquier contratiempo, aunque esperemos que no ocurra", señalan desde PLD Space.

La apuesta era ambiciosa. El Miura 1, el primer cohete 'made in Spain' creado desde cero por la compañía con base en Elche (Alicante) PLD Space tenía que elevarse 150 kilómetros sobre nuestras cabezas en una trayectoria parabólica de 12 minutos de duración para acabar realizando un amerizaje sobre el Océano Atlántico. Todo estaba listo. Pero, al final, el clima, un enemigo impredecible e imbatible, ha sido quien ha decidido que los ambiciosos planes de PLD Space, de momento, tendrán que esperar. Informa Patricia Biosca .