De metálico a mágico: cómo el papel de aluminio revolucionó la conservación de alimentos

Un simple envoltorio se ha convertido en un aliado insustituible de la salud pública y del medio ambiente

Pedro Gargantilla

La llegada del papel de aluminio a nuestros hogares revolucionó la prevención de las infecciones alimentarias al convertirse en una barrera efectiva contra las bacterias, la humedad, el oxígeno y la luz, cuatro factores fundamentales que contribuyen al deterioro de los alimentos.

Y es ... que antes de que el papel de aluminio llegara a nuestras cocinas la conservación y transporte de alimentos eran tareas mucho más complicadas y a veces hasta arriesgadas. En tiempos no tan lejanos la gente utilizaba métodos sencillos y naturales, pero limitados: envolvían la comida en hojas vegetales como las de plátano o maíz, usaban telas, papeles encerados o, incluso, barro y cera para proteger lo que querían conservar.

