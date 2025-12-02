Suscribete a
Sí, la mayoría de los perros tienen algo de lobo, hasta los chihuahuas

Ambas especies se hibridaron después de la domesticación, lo que ha dejado marca en el ADN de los canes. Entre las razas más lupinas, el gran sabueso tricolor anglofrancés y el pastor de Shiloh

La mutación que hizo a los perros pequeños ya estaba en los lobos hace más de 53.000 años

El pastor de Shiloh, una de las razas con más ADN de lobo
El pastor de Shiloh, una de las razas con más ADN de lobo
Judith de Jorge

Los perros evolucionaron a partir de una población extinta de lobos grises que, por hambre o curiosidad, se acercaron a grupos de cazadores-recolectores hace unos 20.000 años en distintas regiones de Europa, Asia y el Medio Oriente. Tras la domesticación, ambas especies ... se separaron y, aunque pueden tener descendencia fértil, la hibridación entre ambas ha sido poco común. La idea más extendida era que, para que un perro fuera un perro, no podía contener nada o prácticamente nada de ADN de lobo.

