El mapa oficial de nuestro genoma se olvida de la mayor parte de la humanidad

El súperordenador MareNostrum 5 encuentra sesgos a favor de los europeos en los mapas genéticos de referencia, lo que distorsiona lo que sabemos sobre algunas enfermedades y ralentiza la medicina personalizada

Logran por primera vez que un ADN creado con IA encienda y apague genes en células de mamífero

El equipo científico del BSC y el CRG que ha creado en nuevo mapa génico
El equipo científico del BSC y el CRG que ha creado en nuevo mapa génico
Judith de Jorge

Desde que se secuenció el genoma humano en 2001, los investigadores han tratado de identificar las secciones más importantes, aquellas en las que se activan los genes. Esto ha llevado a la creación de mapas génicos como GENCODE, fundamentales en biomedicina y utilizados a diario ... como referencia por toda la comunidad científica. Sin embargo, un nuevo estudio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y el Centro de Regulación Genómica (CRG) ha descubierto que este mapa está sesgado hacia los europeos y no representa correctamente a la población mundial.

