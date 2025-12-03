El mapa oficial de nuestro genoma se olvida de la mayor parte de la humanidad

Desde que se secuenció el genoma humano en 2001, los investigadores han tratado de identificar las secciones más importantes, aquellas en las que se activan los genes. Esto ha llevado a la creación de mapas génicos como GENCODE, fundamentales en biomedicina y utilizados a diario ... como referencia por toda la comunidad científica. Sin embargo, un nuevo estudio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y el Centro de Regulación Genómica (CRG) ha descubierto que este mapa está sesgado hacia los europeos y no representa correctamente a la población mundial.

Para confirmarlo, el equipo recolectó y secuenció moléculas de ARN, que sirven para diferenciar los órganos y sus funciones y son fundamentales en el desarrollo embrionario o de enfermedades, de células inmunitarias de la sangre de 43 individuos de ocho poblaciones diferentes (tres africanas, dos asiáticas, dos europeas y una amerindia). Halló 41.000 secuencias nuevas (un 10% más de las conocidas), mayoritariamente prevalentes en poblaciones no europeas, que faltaban en los mapas de referencia. Algunas de estas secuencias aparecen en genes ya relacionados con afecciones que varían entre las distintas ascendencias genéticas, como el lupus, la artritis reumatoide, el asma y el control del colesterol.

Los investigadores utilizaron un nuevo tipo de tecnología de secuenciación por nanoporos, que les permitió leer el ARN entero y no en partes, como se hacía hasta ahora. Después, utilizaron el súperordenador MareNostrum 5, ubicado en el Centro de Supercomputación de Barcelona, para analizar más de 800 millones de secuencias de moléculas de las ocho poblaciones distintas. Solo tardaron 48 horas. El MareNostrum 5 es la súpercomputadora más potente de España y una de los mejores de Europa. Esta tarea habría sido imposible para su predecesora, el MareNostrum 4.

De esta forma, los investigadores pudieron generar un mapa génico desde cero más correcto, completo y detallado. «La ascendencia genética, que hace referencia al origen geográfico de nuestros ancestros, tiene efectos en la salud», afirma Pau Clavell, del BSC y el CRG y primer coautor del artículo publicado este miércoles en la revista 'Nature Communications'. «Por ejemplo, las personas de ascendencia africana, nativa americana o asiática tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir lupus que un europeo».

Por eso, Clavell subraya que ignorar nuestra ascendencia genética al recibir una terapia es un riesgo. «Un ejemplo clarísimo es que los niños afroamericanos con asma no responden bien a los tratamientos con broncodilatadores y esto incrementa hasta seis veces su riesgo de morir debido a complicaciones por la enfermedad», dice. Otro caso son los anticoagulantes para prevenir un infarto. La dosis recomendada para un europeo le puede provocar hemorragias internas a alguien del este de Asia.

Injusticias biomédicas

Un mapa génico que no tenga en cuenta todas las ascendencias puede derivar en «injusticias biomédicas». «Si faltan partes, nadie las puede investigar, son invisibles para toda la comunidad científica y no podemos descubrir qué implicaciones tienen en las enfermedades«, añade el investigador.

Clavell advierte de que el sesgo de los mapas génicos debería importarle «a todo el mundo, también a los europeos, porque al añadir diferentes ascendencias nos beneficiamos todos«. El motivo principal es que esas ascendencias «no son grupos aislados, ya que durante toda la historia de la humanidad las personas se han ido moviendo de un lado a otro y ha habido intercambio genético entre todas las partes del mundo. En la práctica, esto significa que aunque seas de ascendencia europea, puedes tener partes de tu ADN y por lo tanto moléculas de ARN más parecidas a las de la mayoría de los africanos que de los europeos«.

«Debemos luchar por la equidad en la genómica, para poder crear una medicina de precisión que sea igualitaria y justa» Pau Clavell Investigador del BSC y el CRG

Uno de los genes (SUB 1) donde los investigadores descubrieron ARN nuevo gracias a las muestras de ascendencia peruana está asociado (junto con otros genes) a una enfermedad genética minoritaria llamada Síndrome de Cri du Chat, también conocido como síndrome del maullido de gato, un trastorno genético causado por la pérdida de un fragmento del cromosoma 5. Al usar el nuevo mapa génico, vieron que este ARN también está presente en otras ascendencias. «Era invisible para todos. Y si no fuera por las muestras peruanas, jamás lo habríamos encontrado. En definitiva, la inclusividad genera conocimiento biológico importante para toda la humanidad», asegura Clavell.

Los investigadores enfatizan que su trabajo es solo un primer paso, ya que muchas partes del mundo no están representadas en absoluto y no se examinó ninguno de los órganos más complejos del cuerpo. Además, piden que se incluyan muchas más ascendencias humanas en los estudios para construir mapas de la biología humana que reflejen verdaderamente toda la humanidad. Solo de esta manera, dicen, se podrá acabar con las injusticias relativas a la ascendencia genética, garantizando que ningún individuo quede excluido de los beneficios de la genómica y de la medicina de precisión.

Clavell recuerda que este tipo de trabajos se traducen en fármacos, como un medicamento para bajar el nivel de colesterol que se pudo desarrollar gracias a incluir personas de ascendencia africana en un estudio hecho 10 años antes. Por eso, «hacemos un llamamiento a toda la comunidad científica para luchar por la equidad en la genómica, para poder crear una medicina de precisión que sea igualitaria y justa».