El lanzamiento de Sentinel-1D, el nuevo centinela europeo en el espacio, en directo

El despegue del cohete Ariane 6 que porta la nueva misión de la ESA se producirá desde el puerto espacial europeo en Kourou a las 22.03 (hora española)

Sentinel-2C: despegan los nuevos 'ojos' espaciales europeos para vigilar desde desastres naturales a guerras


ESA - S. Corvaja
Patricia Biosca

Patricia Biosca

Enviada especial a Kourou (Guayana Francesa)

El programa europeo Copernicus, un proyecto pionero que observa la Tierra los 365 días del año, 24 horas al día, está a punto de sumar un nuevo integrante a su constelación de satélites. Se trata del Sentinel-1D, el cuarto satélite de la misión ... Sentinel-1, que está listo para despegar rumbo al espacio. El lanzamiento se realizará este martes 4 de noviembre, a las 22:02 (hora española), desde el Puerto Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. La operación se llevará a cabo a bordo de un cohete Ariane 6, el nuevo gran cohete europeo que completará su cuarto vuelo desde su inauguración el año pasado.

