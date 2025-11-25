Ingenio contra viento y marea: la historia secreta de los molinos de viento

Hacia finales del primer milenio de nuestra era, vientos de innovación cruzaban Asia Central, el Medio Oriente y Europa. En la encrucijada de desiertos, oasis y fértiles llanuras, artesanos y visionarios buscaban aprovechar una fuente de energía inagotable pero caprichosa: el viento. Así nació ... uno de los inventos más simbólicos y cruciales para la humanidad: el molino de viento de eje vertical.

Pero detrás de su silencioso girar, se esconde una historia marcada por la competencia, rivalidades entre culturas y orgullos nacionales, una disputa que enfrentó a ingenieros persas, comunidades rurales asiáticas y, más tarde, a inventores y comerciantes europeos.

Marcando la diferencia entre escasez y abundancia

Las primeras noticias irrefutables de la existencia de molinos de viento verticales llegan desde el este, en las remotas provincias persas de Sistan e Irán oriental, donde el viento era a la vez bendición y castigo. Allí, entre los siglos VII y IX, los habitantes desarrollaron ingenios para bombear agua y moler grano, aprovechando los fuertes y constantes vientos locales.

El diseño era tan simple como ingenioso: grandes ejes verticales en torno a los cuales se montaban una serie de aspas alineadas con el viento, protegidas por muros o pantallas para canalizar el flujo. Este principio, basado en el llamado «panemone», era eficaz: las aspas rotaban sin importar de dónde soplara el viento, un rasgo esencial en regiones donde la orientación cambiante complicaba otras soluciones técnicas.

Los viajeros árabes, como al-Masudi en el siglo X, quedaron fascinados ante aquel espectáculo de madera y tela. Sus crónicas narran cómo los molinos extraían agua de pozos o trituraban trigo día y noche con un zumbido monótono.

En Persia, la invención del molino vertical no sólo fue una hazaña técnica, sino también un símbolo de dominio sobre la tierra y el clima. Pero la fama de estos dispositivos no permaneció mucho tiempo restringida a su lugar de origen: comerciantes, viajeros y, sobre todo, las rutas de conquista y expansión islámica los difundieron por Egipto, India y el resto del mundo islámico, llegando incluso a China durante la dinastía Yuan.

Innovación con firma europea

Sin embargo, en el gran teatro de la historia, nadie quiere ceder el mérito de los grandes descubrimientos. En el caso de los molinos de viento vertical, la rivalidad emergió cuando la tecnología comenzó a aparecer también en textos europeos. Una parte de los estudiosos europeos defendía que la invención era un desarrollo autóctono, surgido de la necesidad en regiones ventosas pero pobres en cursos de agua.

Según otra narración, la tecnología arribó con los cruzados que, tras las campañas en Tierra Santa en los siglos XI al XIII, regresaron maravillados por lo que habían visto en los dominios persas y árabes. Las disputas cruzaban universidades, monasterios y gremios, cada cultura defendiendo su honor y su derecho a la primacía tecnológica.

Lo que daba aún más leña al fuego era la diferencia de diseño: mientras los molinos orientales mantenían su eje vertical y aspas protegidas detrás de un muro, en Europa emergieron primero los llamados molinos de poste, con orientación horizontal y un cuerpo que podía girar para captar el viento donde fuese más favorable.

Las pruebas y los documentos resultan siempre ambiguos. Ciertos manuscritos chinos del siglo XIII mencionan molinos verticales de inspiración extranjera; tratados árabes detallan molinos activos en Persia siglos antes de que los europeos siquiera soñaran con ellos. Y mientras tanto, cada región perfeccionaba los suyos según la función: levantar agua, moler grano, excavar canales o, más tarde, incluso generar electricidad.

Quien controla la energía transforma la sociedad

¿Qué había detrás de esta pugna de autores y culturas? El deseo humano de reconocimiento, pero también la realidad de la difusión tecnológica: un invento adaptado, copiado y mejorado en cada sitio adonde llegaba. Cuando la tecnología aterrizó en el sur de España, transportada probablemente por los musulmanes durante Al-Ándalus, se modificó en función del entorno.

Posteriormente, en la península ibérica y el sur de Francia, se pasó a variantes de eje horizontal inspiradas en la estructura y conocimientos transmitidos por los árabes, mientras que en las islas británicas y Flandes moría el eje vertical para dar paso a cuerpos giratorios y aspas expuestas a cualquier viento.

La narrativa de la invención del molino vertical no puede entenderse sin apreciar lo que estaba en juego: el control de la energía necesaria para transformar la sociedad. En Persia, fue el recurso vital para sacar agua en las regiones áridas; en China, un elemento crucial para el riego y la molienda; en Europa, una pieza fundamental en el desarrollo rural, en la expansión agrícola y, más adelante, en la revolución agrícola.

Cada civilización introdujo sus avances. En el este, se perfeccionó la protección de aspas frente a las tormentas de arena y la variabilidad del viento. En Europa, la necesidad de aprovechar los vientos cambiantes llevó a los molineros a desarrollar sistemas de orientación y regulación más complejos, precursores de la tecnología moderna de energías renovables.

Actualmente, las imponentes turbinas verticales de nuestros parques eólicos son herederas de ese largo linaje de artesanos anónimos y eruditos en disputa. En el corazón de Asia Central aún resisten molinos centenarios, y en los museos europeos se estudian los planos de las primeras adaptaciones continentales. Los manuales de física recuperan la esencia del invento: aprovechar una fuerza natural y casi invisible, y transformarla para beneficio colectivo. La historia de esta rivalidad técnica nos recuerda, con su mezcla de pasión, recelos y espíritu emprendedor, que las grandes ideas rara vez brotan de un solo genio en aislamiento.