Ingenio contra viento y marea: la historia secreta de los molinos de viento

De ingenieros persas a agricultores europeos, la carrera por aprovechar la fuerza del viento

Vapor, puentes y pasiones: la guerra secreta de la Revolución Industrial

Pedro Gargantilla

Pedro Gargantilla

Hacia finales del primer milenio de nuestra era, vientos de innovación cruzaban Asia Central, el Medio Oriente y Europa. En la encrucijada de desiertos, oasis y fértiles llanuras, artesanos y visionarios buscaban aprovechar una fuente de energía inagotable pero caprichosa: el viento. Así nació ... uno de los inventos más simbólicos y cruciales para la humanidad: el molino de viento de eje vertical.

