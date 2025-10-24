Suscribete a
Identifican las dos bacterias que aniquilaron al ejército de Napoleón durante su campaña en Rusia

Un nuevo análisis de los dientes de 13 soldados franceses de la época revela que no hay rastro de tifus, que hasta ahora se creía la enfermedad responsable de la altísima mortalidad durante la trágica retirada de las tropas

Cráneo de un soldado del ejército de Napoleón junto a un botón de su uniforme
Cráneo de un soldado del ejército de Napoleón junto a un botón de su uniforme Michel Signoli, Aix-Marseille Université
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Durante el verano de 1812, Napoleón cometió el que posiblemente fue el mayor error de su vida: enviar 600.000 soldados a invadir el Imperio ruso. Un gran ejército que sólo unos meses después, en diciembre, quedó reducido a apenas algo más de 30.000 ... efectivos. Los registros históricos sugieren que el hambre, el frío y el tifus fueron los principales responsables de la catástrofe. Pero un nuevo estudio recién publicado en 'Current Biology' por investigadores del Instituto Pasteur revela que no había ni rastro de esa enfermedad en los dientes de varios de los soldados que participaron en aquella campaña. Y que en lugar de tifus, identificaron dos patógenos conocidos por producir fiebre entérica (o paratifoidea), causada por la bacteria Salmonella, y fiebre recurrente, probablemente transmitida por piojos o garrapatas. Dolencias que, según los investigadores, contribuyeron sin duda a la caída del ejército francés.

Descarga la app